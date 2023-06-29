北市西區人潮進不來 里長盼救城中商圈

台北市長蔣萬安昨天與中正區里長座談，有里長希望打通新光三越、與站前地下街通道，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前路地上層，活絡城中商圈。蔣萬安當場承諾，北市府會與新光三越合作，不管是將人潮引上來，或引導到地下街，都要方便民眾通行。

中正區黎明里長鄭燕宗說，台北站前地下街自2000年完成後，至今已23年，但當年出口完全沒有設置電扶梯，只有一處無障礙電梯，加上西區門戶計畫開始後，商圈因台北西站遷走，讓地下街人潮更少、店家哀號一片，整個城內商圈沒落，人潮不願意進來。

鄭燕宗說，近年北市府都有針對城東西南北區的振興計畫，就是唯獨城中沒有，西區門戶計畫後，博愛路等業者生意還是難做，他聽說新光三越業績每年都是九億、七億，盼藉地下通道打通，將地下街人潮引上來，也可將人潮引導下去。希望4、5年後、雙子星蓋好前，先比照日本地下街連通商圈、旅館，打通新光三越與地下街通道，帶來人潮。

重南書街促進會理事長沈榮裕也說，西區門戶推動之後，不僅沒帶人潮，還讓重慶南路書街商機更「傷」，人潮更少了2成左右，因北門周邊拆掉後動線改了，商圈「更死一遍」，加上因買書的人少，現在商機與全盛期比，衰退6、7成之多。

沈榮裕嘆，現在書街書店已比按摩店少，也建議商圈要帶回人潮，應先從改善交通開始，包括重慶南路至少先改雙向，否則重慶南路晚上七點過後根本不會有人潮進來。

博愛路相機店家也嘆，西區門戶計畫、北門周邊整頓後，人潮還是進不來，博愛路的相機街從全盛期30、40家，現在僅剩10多家，希望未來雙子星快蓋好，讓周邊人潮動線可以改善。

市場處副處長高群荐表示，北市府已規畫下月與新光人壽討論可行性，目前現地是有一個可拆除式的牆板，只要與新光人壽談好，未來應該可以很快進行，至於相關費用，已跟新光人壽報告，僅需負擔工程費、及未來的權利金，沒有額外費用。