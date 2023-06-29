聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯線後年完工通車 北大站30億聯開大樓8月招商

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
三鶯線完工在即，台北大學站開發基地模擬圖。圖／新北市捷運局提供
三鶯線完工在即，台北大學站開發基地模擬圖。圖／新北市捷運局提供

新北市捷運三鶯線連接土城頂埔站至鶯桃福德站，預計2025年完工通車，其中途經台北大學站，該站旁基地預計新建地上20層、地下4層聯開大樓，投資金額預估30億元。由於位處新蛋黃區北大特區旁，未來生活機能看好，捷運局昨舉辦招商說明會，預計8月上網公告招商，明年第2季進行綜合評選出最優申請人進行開發。

新北市捷運局表示，昨天約20家廠商參加說明會，會中提出問題包括是否作為社宅、法定停車位是否充足等問題。捷運局說明，未來規畫可做為住商使用，目前開發大樓配置法定停車位尚符合建築技術規則之要求。

捷運局說，基地預估投資總金額約29.6億元，可興建約1萬5900坪捷運共構大樓，該基地面臨台北大學校區，鄰近北大特區與三峽市區生活圈，一旁學區包括三峽國小、三峽國中學區及三鶯國民運動中心，以台北大學站為中心之生活潛力圈，吸引年輕家庭、教育及退休族群移居。

捷運局副局長鄭智銘表示，台北大學站位於復興路與大勇路交叉口，基地面積1790坪，預估可興建地上20層、地下4層捷運聯開大樓，將於今年8月公告徵求投資人，預計明年第2季進行綜合評選出最優申請人，簽約後辦理開發。

鄭智銘說，基地位於三峽區主要幹道復興路上，鄰接北大特區及三峽舊市區，基地街廓方整，與台北大學相鄰文教氣息濃厚，步行10分鐘可達三峽老街。距離恩主公醫院與國道3號三鶯交流道約600公尺，交通便捷。捷運三鶯線通車後，將串連雙北及桃園都會生活圈。

捷運 三鶯線

延伸閱讀

建案疑釀隧道變形 高市捷運局： 容許範圍內安全無虞

「不用千萬」這裡還有機會 萬華公寓房價最低 北投大樓最實惠　

雙北門牌差很大 這兩站房價1坪差45萬

「北環幹線」30日通車 路線橫跨三科技園區

相關新聞

北市西區人潮進不來 里長盼救城中商圈

台北市長蔣萬安昨天與中正區里長座談，有里長希望打通新光三越、與站前地下街通道，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前...

新北果菜公司調高殘渣費 攤商叫苦

新北果菜公司2020年曾提出要把蔬果菜渣變「綠金」，議員爆料實際上還是將果菜殘渣當事業廢棄物處理，本月10日更以一紙公文...

新北1.8萬戶汙水未納戶 接管工程預計後年完工

新北市汙水接管普及率截至去年底已達72%，總戶數累計達118萬戶，但仍有不少汙水未納戶被列管。水利局推動「2023年全市...

三鶯線後年完工通車 北大站30億聯開大樓8月招商

新北市捷運三鶯線連接土城頂埔站至鶯桃福德站，預計2025年完工通車，其中途經台北大學站，該站旁基地預計新建地上20層、地...

拚2030達15座 新北第6座哈客館規畫在五股

新北市客家局昨在市政會議專案報告， 市長侯友宜說，為延續客家文化，除將客語課程深耕學校外，也持續建置新北哈客館，今年將在...

北市力行社宅動工 綠建築2025年完工

台北市長蔣萬安喊出朝4年興辦5萬戶社宅目標前進，繼3月信義區松信社宅，中山區的力行社宅昨天開工，為蔣上任後開工第二案，總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦