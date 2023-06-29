新北果菜公司調高殘渣費 攤商叫苦

新北果菜公司2020年曾提出要把蔬果菜渣變「綠金」，議員爆料實際上還是將果菜殘渣當事業廢棄物處理，本月10日更以一紙公文，宣布5天後調整果菜殘渣處理費用，攤商苦不堪言，擔心每月恐增數千到上萬元，一時調高恐將轉嫁至蔬果銷售成本。果菜公司回應，尚未開始實施收費，7月5日將開協調會溝通。

新北果菜運銷公司板橋、三重果菜批發市場，每月產生100至120噸蔬果殘渣，每年花費1200萬元委外處理蔬果殘渣，果菜公司原以「酌收」方式跟攤商收取處理費用。

市議員黃淑君昨表示，果菜公司單方面在本月10日要求調整殘渣處理費用，本月15日開始執行，板橋20幾家攤商向她陳情，果菜公司用突襲方式加收費用，根本不合理。

黃淑君說，執行太過倉促，沒有充分溝通，一時調高果菜殘渣收運費用，恐將廢棄物清運成本轉嫁到蔬果銷售成本，攤商近年因為疫情經營不易，市府沒有協助降低銷售成本，反而還增加成本。

該公文顯示，將優惠3個月以每公斤4元，以1個月上班日22天計算，並於6月15日起執行，6月果菜殘渣收費方式為上半月以目前收費金額除半；下半月以每公斤4元計算除半，兩項金額相加，並於每月25日納入場地使用費直接扣款。

板橋一名不具名攤商坦言，以前沒有規範殘渣處理費用，都是酌收，但日前突然張貼公告，要以每公斤計算價格，受影響攤商約20幾攤，平均每個月要增加幾千元，甚至到萬元費用，「要統一價格本身沒有錯，只是這件事從未跟攤商們討論，也沒有緩衝期，就是一味地公告，要我們付錢，真的是無法接受」。

果菜公司澄清，近年場內二次加工淨菜業者逐年增加，果菜殘渣量暴增，也導致招標多次流標，果菜公司負擔的營運成本隨之增加，「但目前未開始實施收費」，先前已3次與相關業者討論，7月5日還會開第4次協調會，將與攤商溝通需求，同時與各加工業者溝通，在減輕業者與果菜公司的負擔間，討論出可行方案。