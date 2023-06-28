違法日租套房隱身民宅 新北查獲16家攬客裁罰

新北市府觀旅局今天表示，暑假是旅遊住宿旺季，今年度至今已查獲16家違法日租套房，大多隱身在社區大樓或民宅招攬旅客，業者多半未投保公共意外責任險且不符消防法令，安全堪虞。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，違法旅宿最常見的經營模式是非法日租套房，業者通常不直接揭露住宿地點明確地址，也時常藉由國外網路訂房平台、通訊軟體Line或電子郵件，與消費者聯繫交易，常發生入住地點與訂房地點不同。

觀旅局官員晚間告訴中央社記者，今年度至今已查獲16家非法日租套房；市府接獲檢舉時，除先網路蒐證，稽查人員也會排定日期稽查，到現場比對蒐證資料，以確認是否構成日租套房違規要件。

觀旅局觀光管理科表示，做成現場稽查紀錄，經比對事證明確者，依據違法經營的房間規模，按違反發展觀光條例裁罰新台幣10至50萬元罰鍰。

觀旅局指出，日租套房大多隱身於一般住宅的公寓大樓內，多半未投保公共意外責任險，且不符相關建築管理、消防等法令，對入住者安全無保障，有公共安全疑慮；且由於資訊不透明，常發生消費糾紛，可能求償無門，為了旅遊安全，應拒絕入住非法日租套房。

觀旅局呼籲民眾，暑假住宿選擇合法旅宿入住，訂房前可運用「新北市觀光旅遊網」或「台灣旅宿網」搜尋合法旅館或民宿；入住前也務必查看旅宿業現場明顯處，是否有懸掛旅館業登記證、民宿登記證，以及旅館民宿專用標識牌。