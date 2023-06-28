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蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」
台北市長蔣萬安昨帶著三寶宣布「好孕2U專車」7月1日正式上路，馬上圈粉無數，昨天蔣萬安IG貼出三寶可愛萌樣後，短短不到一天，已吸引許多粉絲留言，創下蔣萬安今年以來，留言數最多的第三高貼文，還有網友笑稱，三寶已經變成蔣萬安的流量密碼。
尤其三寶全場一個舉動，更讓網友融化，許多網友都狂讚，「手手一直緊握爸爸的拇指好可愛誒。」
至於蔣萬安今年IG社群按讚數、留言數第一高的，正是三寶過年期間出生時，蔣萬安首度帶著三寶露面的貼文。
蔣萬安昨天帶著三寶亮相宣布「好孕2U專車」7月1日正式上路，蔣萬安臉書、IG社群馬上湧入大批網友按讚，由於三寶昨天記者會全程沒哭鬧，還打了一個「超大、超萌」的哈欠，馬上圈了一堆三寶粉，有網友留言讚「太可愛了.....、好淡定喔」，「三寶太給力了，從進場到離場，都沒哭鬧，厲害！」
議員秦慧珠、王欣儀、郭昭巖、應曉薇、張斯綱等人也都來留言，表示「三寶真的太可愛！」，副市長林奕華還說，「心臟爆擊、太可愛了，相信大家都被融化了～」。
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