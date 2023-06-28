快訊

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」租約到期 6月中熄燈歇業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
三寶全場一個舉動，更讓網友融化，許多網友都狂讚，「手手一直緊握爸爸的拇指好可愛誒。」圖／引用自蔣萬安臉書
三寶全場一個舉動，更讓網友融化，許多網友都狂讚，「手手一直緊握爸爸的拇指好可愛誒。」圖／引用自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安昨帶著三寶宣布「好孕2U專車」7月1日正式上路，馬上圈粉無數，昨天蔣萬安IG貼出三寶可愛萌樣後，短短不到一天，已吸引許多粉絲留言，創下蔣萬安今年以來，留言數最多的第三高貼文，還有網友笑稱，三寶已經變成蔣萬安的流量密碼。

尤其三寶全場一個舉動，更讓網友融化，許多網友都狂讚，「手手一直緊握爸爸的拇指好可愛誒。」

至於蔣萬安今年IG社群按讚數、留言數第一高的，正是三寶過年期間出生時，蔣萬安首度帶著三寶露面的貼文。

蔣萬安昨天帶著三寶亮相宣布「好孕2U專車」7月1日正式上路，蔣萬安臉書、IG社群馬上湧入大批網友按讚，由於三寶昨天記者會全程沒哭鬧，還打了一個「超大、超萌」的哈欠，馬上圈了一堆三寶粉，有網友留言讚「太可愛了.....、好淡定喔」，「三寶太給力了，從進場到離場，都沒哭鬧，厲害！」

議員秦慧珠、王欣儀、郭昭巖、應曉薇、張斯綱等人也都來留言，表示「三寶真的太可愛！」，副市長林奕華還說，「心臟爆擊、太可愛了，相信大家都被融化了～」。

三寶昨天記者會全程沒哭鬧，還打了一個「超大、超萌」的哈欠，馬上圈了一堆三寶粉，有網友留言讚「太可愛了.....、好淡定喔」。圖／引用自蔣萬安IG
三寶昨天記者會全程沒哭鬧，還打了一個「超大、超萌」的哈欠，馬上圈了一堆三寶粉，有網友留言讚「太可愛了.....、好淡定喔」。圖／引用自蔣萬安IG

昨天蔣萬安IG貼出三寶可愛萌樣後，短短不到一天，已吸引許多粉絲留言，創下蔣萬安今年以來，留言最多的第三高貼文，有網友笑稱，三寶已經變成蔣萬安的流量密碼。圖／引用自蔣萬安IG
昨天蔣萬安IG貼出三寶可愛萌樣後，短短不到一天，已吸引許多粉絲留言，創下蔣萬安今年以來，留言最多的第三高貼文，有網友笑稱，三寶已經變成蔣萬安的流量密碼。圖／引用自蔣萬安IG

蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安任內第二案社宅今開工 藍綠議員盼不要蓋到漏水

救商圈…西區門戶店家苦 蔣萬安允打通新光地下街通道

獨／蔣萬安准辭了！陳國君昨辭顧問至6月底 7月入侯團隊

北農經營權之爭…後天與農委會攻防有信心？蔣萬安這樣回

相關新聞

北藝調解金爭議未解 追加預算2.3億刪成剩下1000元

北市議會下午審查市府追加預算案，其中北藝因施工廠商倒閉，出現履約爭議，需追加支付調解費逾2.3億元，大會討論後，仍依議會...

蔣萬安背三寶露面！他一舉動融化大批網友 直呼「太可愛了」

台北市長蔣萬安昨帶著三寶宣布「好孕2U專車」7月1日正式上路，馬上圈粉無數，昨天蔣萬安IG貼出三寶可愛萌樣後，短短不到一...

三芝水梯田舉辦「排球賽」 行銷農村更促進愛鄉情誼

三芝區青年創生團體二號空間、敢動旅運以及淡江大學USR農情食課計畫共同發起一個特別的活動，在三芝的水梯田中，居然架起了網子辦起了排球比賽，邀請在地的小學生來參賽，目的要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。

三芝淺水灣關懷協會贈商品卡 讓獨老用自己方式過節

三芝淺水灣關懷協會發起送愛到偏鄉的活動，希望幫助獨居長輩能夠度過一個豐盛的端午佳節，由童話咖啡館、巴莎諾瓦餐飲會館及看山小望海大共同同響應，並在市議員陳偉杰的見證下，送獨居長者超商的商品卡，讓獨居長者們自行運用，缺什麼自己買，用自己喜歡的方式過節。

淡水竹圍都市計劃解編公園竟大減 地方議員要求檢討

新北市政城鄉局到淡水區公所舉辦淡水竹圍地區公共設施專案通檢公展說明會，針對竹圍、紅樹林一帶401.51公頃進行檢討，其中有8.16公頃的公共設施保留地將解編還地於民，1.79公頃將闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施。不過市議員鄭宇恩指出，解編後公園面積將減少4.69公頃，應重新檢討這次提出的解編方案。

單人也能吃大菜 淡水黃燜雞剁椒魚道地美食嚐詩意

新北市淡水竹圍地區的熱鬧街道上有一家創意十足的餐廳，老闆陳虹伯將在中國大陸工作所吃到的料理帶進來，主打黃燜雞米飯以及湖南剁椒魚拌飯，在這邊一個人也可以吃到單人份的剁椒魚大菜。店名為何會取九月九，原來是取自於中國詩人王維的一首詩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦