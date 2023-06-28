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北藝調解金爭議未解 追加預算2.3億刪成剩下1000元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午審查市府追加預算案。記者楊正海／攝影
北市議會下午審查市府追加預算案。記者楊正海／攝影

北市議會下午審查市府追加預算案，其中北藝因施工廠商倒閉，出現履約爭議，需追加支付調解費逾2.3億元，大會討論後，仍依議會教委會決議，將2.3億追加預算刪成1000元，僅保留科目，並維持附帶決議，譴責柯市府侵害議會預算審查權、送監察院調查程序是否涉違失。北市議會表示，預計10月前會把此案函送監察院調查。

台北表演藝術中心歷經施工廠商倒閉，延宕7年完工，前台北市長柯文哲卸任前拍板，支付調解費用2.3億元，因未經議會審查，蔣萬安上任後採追加預算，議員不滿柯文哲將議會當作「橡皮圖章」，侵害預算審查權，議會教育委員會初審預算時，將追加2億3427萬4000元，刪減成2億3427萬3000元，僅准列1000元，保留預算科目。

另外，議會教委會另做出2點附帶決議，前市府與北藝規畫設計及監造廠商履約爭議調解，期間未與議會溝通，違反預算程序，規避議會監督，侵害預算審查權，議會予以譴責；前市府履約爭議調解過程及簽訂調解成立書之程序，是否涉及違失，由議會送請監察院調查。

北市議會下午討論此追加預算案，議會民眾黨團總召黃瀞瑩力挺柯文哲，認為柯市府支付調解費用2.3億元，當時是合法、負責任的決定，且有公正第三方認證，若不付調解費，可能會賠更多錢。民眾黨團並提出修正動議，希望將議會附帶決議第一條，增加「有其行政依據」，另增加第三條「監察院的調查結果，市府應公告周知」。

不過，討論過程中，藍綠議員均反對修正議會教委會的決議，反批柯文哲不與議會溝通，若不譴責，以後預算都不用審了；且當初調解時，只有一位委員不同意零元賠償，也只有一家法律事務所認為支付調解費用2.3億元合理，並非已窮盡一切方法解決爭議。最後大會以表決方式，否決黃瀞瑩所提出的修正動議 ，維持教委會的決議。

柯文哲 監察院 黃瀞瑩 民眾黨 蔣萬安 台北表演藝術中心

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