瑞芳傑魚里環境認證考評 有信心挑戰五星三連霸

新北市環保局每年舉辦的里環境認證，都吸引許多里長報名參加，今(28)日考評委員來到瑞芳區的傑魚里，里長周清標擔任里長期間，已經連續兩年奪下五星級的認證，今年很有信心要來爭取五星三連霸，也感謝志工們平日的努力，希望能再拚五星。

即使每天都有志工和熱心民眾協助整理環境，但里長在里環境認證考核的一早，還是親自到處巡視，瑞芳區傑魚里今年再度參加新北市環保局舉辦的里環境認證，這次參與考核的項目有巷弄乾淨，病媒防治，公廁清新，環保推廣，低碳永續五項認證指標。

傑魚里里長周清標說，前兩年參加里環境認證，都是獲得五星級的成績，今年有信心可以爭取五星的三連霸，平常除了有熱心民眾和志工協助維護環境，每個月也會辦理大掃街，宣傳環境衛生的重要性。

考核這天，委員們先是聽完里長的簡報後，就開始走訪里內各角落，因為近期登革熱案例頻傳，因此，考評委員也特別重視社區的巡倒清刷的落實，而這點似乎傑魚里做得很不錯。