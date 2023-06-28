單人也能吃大菜 淡水黃燜雞剁椒魚道地美食嚐詩意

新北市淡水竹圍地區的熱鬧街道上有一家創意十足的餐廳，老闆陳虹伯將在中國大陸工作所吃到的料理帶進來，主打黃燜雞米飯以及湖南剁椒魚拌飯，在這邊一個人也可以吃到單人份的剁椒魚大菜。店名為何會取九月九，原來是取自於中國詩人王維的一首詩。

原來九月九店名取自於詩人王維的九月九日憶山東兄弟，而黃燜雞料理又源於中國山東，因此這首詩展現出思鄉情懷，更讓這道菜富有詩意，另外黃燜雞可是一道非常好下飯的主菜，再加上剁椒魚，有別於一般在餐廳出大菜才能看到的剁椒魚，這邊一個人也可以吃到單人份的剁椒魚。

剁椒魚採用新鮮鱸魚加上香料變成香氣四溢的美味佳餚，老闆說，在台灣很少可以吃到道地口味的中式料理，希望將中華傳統美食文化發揚光大，從風味到製作，從服務到用餐都始終堅持傳承經典配方，只為將中國流傳千百年的風味小吃文化帶入臺灣市場

另外店內也裝設紅樹林有線電視的網路監視系統，老闆也大讚這套系統幫助他管理店內解決許多大小問題，更讓他可以專心在料理上給客人最好的美食饗宴。