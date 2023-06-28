三芝淺水灣關懷協會贈商品卡 讓獨老用自己方式過節

三芝淺水灣關懷協會發起送愛到偏鄉的活動，希望幫助獨居長輩能夠度過一個豐盛的端午佳節，由童話咖啡館、巴莎諾瓦餐飲會館及看山小望海大共同同響應，並在市議員陳偉杰的見證下，送獨居長者超商的商品卡，讓獨居長者們自行運用，缺什麼自己買，用自己喜歡的方式過節。

市議員陳偉杰指出，童話咖啡館吳老闆熱衷公益，從疫情間到疫後，有餘力時就會將善心回饋社會，這次在端午節前夕，吳老闆號召淺水灣關懷協會的會員一起來送愛心，將溫暖送到獨老手中，讓長輩們擁有豐盛溫暖的端午佳節。

三芝淺水灣關懷協會理事長吳晉瑜表示，原本想著端午節要送肉粽給長輩們應景過節，但後來得知已有許多單位贈送肉粽等物資，因此改贈送超商商品卡的方式，讓獨居長者們自行運用，缺什麼自己買，用自己喜歡的方式過端午。

石門區長曾明華說，感謝商家在忙於生意之餘還不忘回饋社會做公益，而為了讓長輩第一時間感受到來自社會的善心，也趕緊帶領里長及志工團隊，將這份愛送到獨居長者的手上，希望能讓長者感受到社會的溫暖與善意，度過一個豐盛的端午節。