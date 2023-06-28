快訊

獨／北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三芝水梯田舉辦「排球賽」 行銷農村更促進愛鄉情誼

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝水梯田舉辦「排球賽」，要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝水梯田舉辦「排球賽」，要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區青年創生團體二號空間、敢動旅運以及淡江大學USR農情食課計畫共同發起一個特別的活動，在三芝的水梯田中，居然架起了網子辦起了排球比賽，邀請在地的小學生來參賽，目的要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。

二號空間青培站總監陳羿君說，這場排球賽的發想，其實是希望將農閒時的田地活化應用，讓運動不只侷限於運動場上，在戶外、田間甚至是這樣休耕的水田中就可以趣味的動一動，也期待透過這場水梯田排球的示範，能夠推廣農村不同的休閒活動到全台灣。

淡江大學管理科學系專任教授牛涵錚表示，這場水梯田排球賽其實是第二年舉辦，去年的賽事中參與對象多是外地民眾，今年與二號空間、敢動旅運一起，希望第二年舉辦能有再多一點的進步，於是今年對象主要是以在地學生來參賽，讓孩子們透過活動感受鄉土的溫度，認識家鄉的產業，近而也能夠行銷自己的故鄉。

三芝區長賴小萍指出，三芝務農田地相當多，地瓜田、茭白筍田隨處可見，這場特別的水梯田排球賽，就是應用休耕的水田來進行，邀請三芝國小的孩子來參與，讓孩子們更了解家鄉、貼近鄉土，感受土地的芬芳，也期待在未來，這群孩子能夠在充滿溫度的鄉土上打拼、耕耘，將家鄉的美好傳遞給更多的人。

此外，這場特別的水田排球賽其實是一場賽前賽，不僅推廣北海岸農業社區創生與食農教育，更進一步結合地方組織與團體，預計在今年10月中將舉辦正式賽事，希望透過有別於在運動場上的比拼，來到田間的馳騁，能讓民眾感受到不一樣的農村生氣與體驗到不一樣的農村休閒。

排球 運動 淡江大學

延伸閱讀

三芝西瓜產季到 香甜多汁原生種只限產地購買

三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

三芝青年培力工作坊創意滿滿 醃蘿蔔隔天就能吃

三芝中正停車場被要求改名 藍議員批意識型態治國

相關新聞

新北果菜公司爆強收殘渣費 攤商怨：每月增萬元成本

新北果菜運銷公司板橋、三重果菜批發市場，每年花1200萬元委外處理百噸蔬果殘渣，2020年提出要將殘渣轉為「綠金」。但新...

三芝水梯田舉辦「排球賽」 行銷農村更促進愛鄉情誼

三芝區青年創生團體二號空間、敢動旅運以及淡江大學USR農情食課計畫共同發起一個特別的活動，在三芝的水梯田中，居然架起了網子辦起了排球比賽，邀請在地的小學生來參賽，目的要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。

三芝淺水灣關懷協會贈商品卡 讓獨老用自己方式過節

三芝淺水灣關懷協會發起送愛到偏鄉的活動，希望幫助獨居長輩能夠度過一個豐盛的端午佳節，由童話咖啡館、巴莎諾瓦餐飲會館及看山小望海大共同同響應，並在市議員陳偉杰的見證下，送獨居長者超商的商品卡，讓獨居長者們自行運用，缺什麼自己買，用自己喜歡的方式過節。

淡水竹圍都市計劃解編公園竟大減 地方議員要求檢討

新北市政城鄉局到淡水區公所舉辦淡水竹圍地區公共設施專案通檢公展說明會，針對竹圍、紅樹林一帶401.51公頃進行檢討，其中有8.16公頃的公共設施保留地將解編還地於民，1.79公頃將闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施。不過市議員鄭宇恩指出，解編後公園面積將減少4.69公頃，應重新檢討這次提出的解編方案。

單人也能吃大菜 淡水黃燜雞剁椒魚道地美食嚐詩意

新北市淡水竹圍地區的熱鬧街道上有一家創意十足的餐廳，老闆陳虹伯將在中國大陸工作所吃到的料理帶進來，主打黃燜雞米飯以及湖南剁椒魚拌飯，在這邊一個人也可以吃到單人份的剁椒魚大菜。店名為何會取九月九，原來是取自於中國詩人王維的一首詩。

瑞芳傑魚里環境認證考評 有信心挑戰五星三連霸

新北市環保局每年舉辦的里環境認證，都吸引許多里長報名參加，今(28)日考評委員來到瑞芳區的傑魚里，里長周清標擔任里長期間，已經連續兩年奪下五星級的認證，今年很有信心要來爭取五星三連霸，也感謝志工們平日的努力，希望能再拚五星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦