三芝水梯田舉辦「排球賽」 行銷農村更促進愛鄉情誼

三芝區青年創生團體二號空間、敢動旅運以及淡江大學USR農情食課計畫共同發起一個特別的活動，在三芝的水梯田中，居然架起了網子辦起了排球比賽，邀請在地的小學生來參賽，目的要讓民眾與學生看見不一樣的農村樣貌，也透過親近鄉土，更加的熟悉自己的家鄉。

二號空間青培站總監陳羿君說，這場排球賽的發想，其實是希望將農閒時的田地活化應用，讓運動不只侷限於運動場上，在戶外、田間甚至是這樣休耕的水田中就可以趣味的動一動，也期待透過這場水梯田排球的示範，能夠推廣農村不同的休閒活動到全台灣。

淡江大學管理科學系專任教授牛涵錚表示，這場水梯田排球賽其實是第二年舉辦，去年的賽事中參與對象多是外地民眾，今年與二號空間、敢動旅運一起，希望第二年舉辦能有再多一點的進步，於是今年對象主要是以在地學生來參賽，讓孩子們透過活動感受鄉土的溫度，認識家鄉的產業，近而也能夠行銷自己的故鄉。

三芝區長賴小萍指出，三芝務農田地相當多，地瓜田、茭白筍田隨處可見，這場特別的水梯田排球賽，就是應用休耕的水田來進行，邀請三芝國小的孩子來參與，讓孩子們更了解家鄉、貼近鄉土，感受土地的芬芳，也期待在未來，這群孩子能夠在充滿溫度的鄉土上打拼、耕耘，將家鄉的美好傳遞給更多的人。

此外，這場特別的水田排球賽其實是一場賽前賽，不僅推廣北海岸農業社區創生與食農教育，更進一步結合地方組織與團體，預計在今年10月中將舉辦正式賽事，希望透過有別於在運動場上的比拼，來到田間的馳騁，能讓民眾感受到不一樣的農村生氣與體驗到不一樣的農村休閒。