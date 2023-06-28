北市環保局清疏高架道路洩水孔 7月3日起作業時段封路

台北市環保局平時巡查高架道路洩水孔，也會年度2次專案性全面清疏，避免砂土與垃圾阻塞洩水孔而影響排水功能，也確保民眾行車安全；7月3日至9月22日凌晨0時至6時，將清疏10座高架道路及1座快速道路洩水孔，值勤期間會封閉內外側道路封閉，提醒用路人行經注意安全。

環保局說明，7月至9月共60個工作日，陸續清疏市民、堤頂、環東、洲美、環河、水源、新生、辛亥、建國、基隆高架道路，以及信義快速道路；期間將封閉作業路段的內外側車道，擺設警示裝備如交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛，並比照高速公路局，出動緩撞車輛加強維安，保護工作人員與機具也提升用路人安全保障。