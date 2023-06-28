快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北果菜公司爆強收殘渣費 攤商怨：每月增萬元成本

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市議員黃淑君爆料，果菜公司日前貼公文宣布15日要調整果菜殘渣處理費用、25日強制扣款，攤商平均每月要增近萬元費用，苦不堪言。圖／新北市議員黃淑君提供
新北市議員黃淑君爆料，果菜公司日前貼公文宣布15日要調整果菜殘渣處理費用、25日強制扣款，攤商平均每月要增近萬元費用，苦不堪言。圖／新北市議員黃淑君提供

新北果菜運銷公司板橋、三重果菜批發市場，每年花1200萬元委外處理百噸蔬果殘渣，2020年提出要將殘渣轉為「綠金」。但新北市議員爆料，果菜公司還是將果菜殘渣當事業廢棄物處理，日前貼公文宣布15日要調整處理費用、25日強制扣款，攤商平均每月要增近萬元費用，苦不堪言。果菜公司回應，未開始實施收費，7月5日將開協調會溝通。

板橋、三重果菜批發市場，每月產生100至120噸蔬果殘渣，果菜公司以「酌收」方式跟攤商收取處理費用。新北市議員黃淑君表示，果菜公司單方面在本月10日要求調整殘渣處理費用，本月15日開始執行，板橋20幾家攤商向她陳情，果菜公司用突襲方式加收費用，根本不合理。

黃淑君強調，執行太過倉促，沒有充分溝通，一時調高果菜殘渣收運費用，恐將廢棄物清運成本轉嫁到蔬果銷售成本，攤商近年因為疫情經營不易，市府沒有協助降低銷售成本，反而還增加成本。

該公文顯示，將優惠三個月以每公斤4元，以一個月上班日22天計算，並於6月15日起執行，6月果菜殘渣收費方式為上半月以目前收費金額除半；下半月以每公斤4元計算除半，兩項金額相加，並於每月25日納入場地使用費直接扣款。

板橋一名不具名攤商坦言，以前沒有規範殘渣處理費用，都是酌收，但日前突然張貼公告，要以每公斤計算價格，受影響攤商約20幾攤，平均每個月要增加幾千元，甚至到萬元費用，「要統一價格本身沒有錯，只是這件事從未跟攤商們討論，也沒有緩衝期，就是一味地公告，要我們付錢，真的是無法接受。」

果菜公司澄清，近年場內二次加工淨菜業者逐年增加，果菜殘渣量爆增，也導致招標多次流標，果菜公司負擔的營運成本隨之增加，「但目前未開始實施收費」，前先已3次與相關業者討論，7月5日還會開第4次協調會，將與攤商溝通需求，同時與各加工業者溝通，在減輕業者與果菜公司的負擔間，討論出可行方案。

新北果菜公司日前貼公文，宣布15日要調整處理費用、25日強制扣款。圖／新北市議員黃淑君提供
新北果菜公司日前貼公文，宣布15日要調整處理費用、25日強制扣款。圖／新北市議員黃淑君提供

廢棄物 新北

延伸閱讀

新北去年自殺近萬人 議員黃淑君提倡心理假

處理餵藥案！侯友宜與幼兒園家長面談 被問「為何要甩鍋」微笑不發一語

新北國小擁書率竟六都最低 議員黃淑君要求穩定補助

相關新聞

新北果菜公司爆強收殘渣費 攤商怨：每月增萬元成本

新北果菜運銷公司板橋、三重果菜批發市場，每年花1200萬元委外處理百噸蔬果殘渣，2020年提出要將殘渣轉為「綠金」。但新...

「北環幹線」30日通車 路線橫跨三科技園區

北士科陸續有企業進駐，為讓民眾通勤更加方便，交通局宣布原620公車將轉型為「北環幹線」，將起點從士林高商延伸到福美橋站，...

永康街八成空間都給汽機車...國外卻在市中心留行人徒步區？

荷蘭城市運輸專家米優斯（Patrick Meeuws）以永康街為例，這個以汽車為主體所規劃的知名景點，其實擁有無窮的人本再造潛力。

新北查察非法日租套房 今年已查獲16家不合格業者

暑假旅遊旺季即將來臨，新北市觀旅局呼籲民眾選擇合法旅宿入住，觀旅局表示，針對非法旅宿業者將由聯合稽查小組專案查察，今年迄...

蔣萬安任內第二案社宅今開工 藍綠議員盼不要蓋到漏水

台北市長蔣萬安喊出朝4年興辦5萬戶社宅目標前進，繼3月信義區松信社宅開工，今天中山區力行社宅是上任後第二案開工，預計2025年...

新北29區圖書館活動不斷電 借百本可獲200元禮券

暑假到來，新北市立圖書館與全市29區分館規畫「夏季閱世界」一系列親子活動，其中在三蘆各分館借閱百本書，不僅可獲200元閱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦