新北果菜公司爆強收殘渣費 攤商怨：每月增萬元成本
新北果菜運銷公司板橋、三重果菜批發市場，每年花1200萬元委外處理百噸蔬果殘渣，2020年提出要將殘渣轉為「綠金」。但新北市議員爆料，果菜公司還是將果菜殘渣當事業廢棄物處理，日前貼公文宣布15日要調整處理費用、25日強制扣款，攤商平均每月要增近萬元費用，苦不堪言。果菜公司回應，未開始實施收費，7月5日將開協調會溝通。
板橋、三重果菜批發市場，每月產生100至120噸蔬果殘渣，果菜公司以「酌收」方式跟攤商收取處理費用。新北市議員黃淑君表示，果菜公司單方面在本月10日要求調整殘渣處理費用，本月15日開始執行，板橋20幾家攤商向她陳情，果菜公司用突襲方式加收費用，根本不合理。
黃淑君強調，執行太過倉促，沒有充分溝通，一時調高果菜殘渣收運費用，恐將廢棄物清運成本轉嫁到蔬果銷售成本，攤商近年因為疫情經營不易，市府沒有協助降低銷售成本，反而還增加成本。
該公文顯示，將優惠三個月以每公斤4元，以一個月上班日22天計算，並於6月15日起執行，6月果菜殘渣收費方式為上半月以目前收費金額除半；下半月以每公斤4元計算除半，兩項金額相加，並於每月25日納入場地使用費直接扣款。
板橋一名不具名攤商坦言，以前沒有規範殘渣處理費用，都是酌收，但日前突然張貼公告，要以每公斤計算價格，受影響攤商約20幾攤，平均每個月要增加幾千元，甚至到萬元費用，「要統一價格本身沒有錯，只是這件事從未跟攤商們討論，也沒有緩衝期，就是一味地公告，要我們付錢，真的是無法接受。」
果菜公司澄清，近年場內二次加工淨菜業者逐年增加，果菜殘渣量爆增，也導致招標多次流標，果菜公司負擔的營運成本隨之增加，「但目前未開始實施收費」，前先已3次與相關業者討論，7月5日還會開第4次協調會，將與攤商溝通需求，同時與各加工業者溝通，在減輕業者與果菜公司的負擔間，討論出可行方案。
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