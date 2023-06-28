聽新聞
test
0:00 / 0:00
「北環幹線」30日通車 路線橫跨三科技園區
北士科陸續有企業進駐，為讓民眾通勤更加方便，交通局宣布原620公車將轉型為「北環幹線」，將起點從士林高商延伸到福美橋站，也是北市第17條幹線公車，路線跨越士林、內湖、南港三大科技園區，平日班距尖峰5-10分鐘及離峰10-15分鐘，交通局表示，通車後預計每年乘車量可達420萬人次。
交通局公運處長常華珍說明，幹線公車無論是轉乘捷運或其他公車，都有優惠，過去成立幹線公車，路線所經區域必須乘載1萬8000人次搭乘量才可達到成立幹線公車需求，今年也發現該區域，特別在士林區中正路有到1萬6000人次搭乘量，加上目前捷運北環線、東環線尚未通車，因此超前部署作為先導公車。
常華珍說明，北環幹線特別之處路線共跨越三個科技園區，包含北士科、內科、南港科技園區，目前17條幹線公車唯一走環狀路線，若以過去經驗來看，北環幹線是由620公車轉型，乘車輛預估可以成長5-10%，包含辨識性、轉乘優惠都是誘因。大眾運輸科長郭建辰補充，目前620路線每年乘車量約400萬人次，轉型幹線後預計可增加至420萬人次。
郭建辰表示，原先620路線公車是從士林高商到中華科技大學，未來轉型為北環幹線後，路線將延伸到北市科到中華科技大學，他說明，目前北市科已經有企業進駐，也希望讓民眾上下班通勤更加方便，未來也會視搭乘量曾減班次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言