「北環幹線」30日通車 路線橫跨三科技園區

北士科陸續有企業進駐，為讓民眾通勤更加方便，交通局宣布原620公車將轉型為「北環幹線」，將起點從士林高商延伸到福美橋站，也是北市第17條幹線公車，路線跨越士林、內湖、南港三大科技園區，平日班距尖峰5-10分鐘及離峰10-15分鐘，交通局表示，通車後預計每年乘車量可達420萬人次。

交通局公運處長常華珍說明，幹線公車無論是轉乘捷運或其他公車，都有優惠，過去成立幹線公車，路線所經區域必須乘載1萬8000人次搭乘量才可達到成立幹線公車需求，今年也發現該區域，特別在士林區中正路有到1萬6000人次搭乘量，加上目前捷運北環線、東環線尚未通車，因此超前部署作為先導公車。

常華珍說明，北環幹線特別之處路線共跨越三個科技園區，包含北士科、內科、南港科技園區，目前17條幹線公車唯一走環狀路線，若以過去經驗來看，北環幹線是由620公車轉型，乘車輛預估可以成長5-10%，包含辨識性、轉乘優惠都是誘因。大眾運輸科長郭建辰補充，目前620路線每年乘車量約400萬人次，轉型幹線後預計可增加至420萬人次。