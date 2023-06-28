新北食農教育今開展 互動體驗食材從田野到餐桌
為增加民眾對於食農教育理解，新北市府一樓舉辦「食物歷險記」新北食農教育展，展期從6月28日至7月4日，副市長朱惕之表示，新北市府全面推動食農教育，從農園到校園再到家園，讓食農教育融入生活。
食農教育展以兒童繪本作為主題意象，透過食物歷險互動過程，探索農作物從「產地到餐桌」供應鏈中，人、食物與大自然之間各種關係。展覽主展互動遊戲區域，扮演從最開始授粉者幫助南瓜授粉結果，在水田、旱田尋找不同田間的特色食材，認識食物同時體驗採收。最後再到四季餐桌過程創作餐桌饗宴，三階段互動式串連了解食物來源及生產環境。
除互動遊戲外也跨域展出包括新北青農聯誼會、以蜂蜜為特色的牧蜂農場及推動食漁教育的鮮物本舖等；五股區成州國小的午後香草派對、安坑國小以自然為師的校園生態農場；家樂福文教基金會的從i開始及台灣好文化基金會的神農計畫等。
新北市農業局表示，新北市府透過食農教育展互動式遊戲及跨領域、跨區域的共同展出，呈現農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化等食農教育面向，並將食農教育融入從農園融入到生活中，實踐永續農業以及達到全健康目標。
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