新北查察非法日租套房 今年已查獲16家不合格業者

暑假旅遊旺季即將來臨，新北市觀旅局呼籲民眾選擇合法旅宿入住，觀旅局表示，針對非法旅宿業者將由聯合稽查小組專案查察，今年迄今已查獲16家非法日租套房，凡經查獲違法經營旅宿業務事證情形，都將以違反發展觀光條例開罰10萬元至50萬元。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，違法旅宿最常見的經營模式是非法日租套房，該業者通常不直接揭露住宿地點明確地址，也時常藉由國外網路訂房平台、Line或電子郵件等管道與消費者聯繫交易，經常發生入住地點與訂房地點不同。

楊宗珉表示，日租套房多半沒有投保公共意外責任險且不符相關建管、消防等法令，對於入住者安全無保障，由於資訊不透明，經常發生消費糾紛後有可能求償無門，此外更造成鄰近住戶居住環境出入複雜或公安疑慮。

觀旅局補充，接獲檢舉時，除先網路蒐證外，承辦同仁也會盡速排查，至疑似日租套房現場比對蒐證資料，以確認是否構成日租套房違規要件，並做成現場稽查紀錄，經比對事證明確者，就依法開罰。

觀旅局表示，由於日租套房大多隱身在社區大樓或一般民宅中，違規經營民眾多以通訊軟體與訂房民眾約定見面處，再引領到真正入住處所，時常演變成稽查人員與違規民眾上演諜對諜戲碼，如透過網路照片建物外觀等蛛絲馬跡比對，若加上訪視社區大樓遇到社區管委會人員拒絕進入社區檢查或刁難，也增加稽查日租套房難度。