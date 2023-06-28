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蔣萬安任內第二案社宅今開工 藍綠議員盼不要蓋到漏水

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
都發局今天舉行力行社會住宅新建工程開工典禮，都發局史維斌主任秘書主持，議員陳怡君、陳炳甫、林珍羽、顏若芳等人共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
都發局今天舉行力行社會住宅新建工程開工典禮，都發局史維斌主任秘書主持，議員陳怡君、陳炳甫、林珍羽、顏若芳等人共襄盛舉。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安喊出4年興辦5萬戶社宅目標，繼3月信義區松信社宅開工，今天中山區力行社宅是上任後第二案開工，預計2025年12月竣工。都發局主秘史維斌表示，力行社宅35戶是小而美的社宅，取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅共4項標章認證；未來也會加強第三方驗屋，協助民眾入住減少生活不便。

力行社宅位在中山區朱崙街，基地面積911平方公尺，是一棟地下2層、地上8層建築物，包含10坪的一房型25戶、16坪的二房型10戶，汽機車分別為22輛與26輛，工程經費1.94億元。

都發局指出，力行社宅公共空間如區民活動中心、里長辦公室、屋頂農園，停車場動線採人車分離規畫，基地南、北兩側留設4公尺帶狀空間，東側退縮3.64公尺無遮簷人行道，另在1樓入口設置活動廣場，將社宅打造成住戶與在地社區融合的場域。

該處生活機能便利，不只商家林立、遼寧夜市，鄰近中山女高與中正國小、朱崙公園與伊通公園，距離捷運松江南京站及南京復興站步行10分鐘可達，附近公車來往便利，也有Youbike站點。

都發局今天舉行力行社會住宅新建工程開工典禮，都發局表示，市府將持續推動、逐步增加社宅資源，除了盤整公有土地興建，也透過公私協力、多元管道如公辦都更、EOD、TOD、都計變更、都更分回、容獎回饋等方式取得社宅存量。

民進黨議員陳怡君表示，希望市府不要趕工，要如實監工跟驗收。施工期間應做好工地防護，尤其周邊為傳統社區，須注意長者與學生的交通安全，以及噪音是否會影響學生上課。她呼籲，房子不要再像前市長柯文哲任內一樣狀況百出，「房子不應該蓋到漏水、要注重施工品質。」

國民黨議員陳炳甫也認為，前市長任內多處社宅施工品質不佳如漏水，籲蔣市府引以為戒，提升社宅驗收品質。力行社宅應於去年初開工，因基地過小，工程流標達3次，後來採取「買豬肉送蔥」策略，也將金華女中社宅案做整併招標，由營造廠承攬2個社宅開發案，盼提供更好施工品質。

都發局說，蔣市府任內4年，預計完工7627戶、開工2820戶社宅，並新增潛力基地約7000戶，預估還有都更分回2700戶、民間包租代管2000戶，加上前市長郝龍斌、柯文哲任內規畫興建，以及中央興辦、既有公有住宅等，至2026年任期結束可達近5萬戶社宅。

台北市長蔣萬安喊出朝4年興辦5萬戶社宅目標前進，繼3月信義區松信社宅開工。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安喊出朝4年興辦5萬戶社宅目標前進，繼3月信義區松信社宅開工。記者林佳彣／攝影
力行社宅位在中山區朱崙街，基地面積911平方公尺，是一棟地下2層、地上8層建築物，此為模擬圖。圖／台北市都發局提供
力行社宅位在中山區朱崙街，基地面積911平方公尺，是一棟地下2層、地上8層建築物，此為模擬圖。圖／台北市都發局提供
都發局今天舉行力行社會住宅新建工程開工典禮，都發局史維斌主任秘書主持，議員、里長等民代與地方人士也到場。記者林佳彣／攝影
都發局今天舉行力行社會住宅新建工程開工典禮，都發局史維斌主任秘書主持，議員、里長等民代與地方人士也到場。記者林佳彣／攝影
力行社宅的生活機能便利，不只商家林立、遼寧夜市，鄰近中山女高與中正國小、朱崙公園與伊通公園，附近也有捷運、公車、YouBike站點。記者林佳彣／攝影
力行社宅的生活機能便利，不只商家林立、遼寧夜市，鄰近中山女高與中正國小、朱崙公園與伊通公園，附近也有捷運、公車、YouBike站點。記者林佳彣／攝影

社宅 綠建築 都更 蔣萬安

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