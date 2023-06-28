新北29區圖書館活動不斷電 借百本可獲200元禮券

暑假到來，新北市立圖書館與全市29區分館規畫「夏季閱世界」一系列親子活動，其中在三蘆各分館借閱百本書，不僅可獲200元閱讀禮券，完成主題任務可獲1000至4000元不等的獎學金，也與聖露西亞大使館合作，透過諾貝爾文學獎得主沃克特的作品，帶親子探索異國文化與傳統，透過閱讀認識世界。

新北市文化局長張䕒育表示，新北市立圖書館每年暑假與財團法人見賢思琪社會福利公益基金會、新北三重先嗇宮共同舉辦閱讀活動，今年除了邀學子一起來「尬」好書，挑戰百本閱讀外，同時以「我的情緒調色盤」為主題，邀請學子閱讀之後完成創意寫作、主題繪畫與AI創作任一任務，7月1日至8月22日只要在三蘆地區各圖書分館借閱百本書，便可獲得200元閱讀禮券，完成主題閱讀任務還有機會獲得1000至4000元不等的獎學金。

「夏季閱世界」也規畫系列閱讀學習活動，包括英語繪本戲劇體驗營、英文繪本玩STEAM、閱讀工作坊、VR密室逃脫及兒童英文魔法屋等，還有聖露西亞大使館也將帶來傳統故事活動，為大小朋友介紹諾貝爾文學獎得主沃克特的作品，以及當地的地理、族群、文化、飲食等。