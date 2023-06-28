承德幹線電動公車投入營運 交通局：2030市區公車全面電動化

承德幹線電動公車今年4月首次亮相並陸續上線，今天舉行通車典禮，全車隊48輛車將全數投入營運，北市交通局長謝銘鴻親自出席體驗搭乘全新電動公車，更強調目前北市電動公車上路已達441輛是全國第一，未來將持續推動綠能運具，預計2030年完成市區公車全面電動化。

承德幹線班次密集，尖峰每4到6分就有1班車，自北投地區行經承德路、南京東路及光復南路等路廊連接至信義區，並串聯圓山轉運站、市府轉運站、士林商圈、信義商圈、台北醫學大學及12處捷運站等重要交通節點，年運量約為800萬人次。

大南汽車說明，本批車輛配屬北投站，是北投、士林地區首座示範型電動公車充電場域，除興建全新行控大樓外，並配有太能板、儲能櫃及導入電能管理系統，透過智慧排程平均分配適當用電量以節省充電時間及成本，增進電能使用效率。

承德幹線電動公車上路營運後，北市電動公車上路數突破400輛大關，總車輛數達441輛，維持全國第一，公運處強調，將持續推動市區公車電動化，輔導業者選擇合適的電動車型，籌備導入新車，預計於年底可達650輛上路，後續仍將以幹線公車及高運量路線為優先，以提供最大化服務，朝2030年市區公車全面電動化邁進。