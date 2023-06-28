雙北1280定期票6月30日停售 可持續使用至屆期

基北北桃都會通月票將於7月上線，台北市交通局提醒，雙北1280定期票將於6月30日停止販售，已購買1280定期票的使用者可持續使用至屆期，無須退票。

交通局表示，1280定期票自民國107年4月推出，每月販售數量近30萬張，截至今年5月底累計販售逾1600萬張，並於108年10月達到單月最高銷售34萬張。

交通局說，平均每月有約2成的民眾持1280定期票搭乘大眾運輸，疫情期間也維持相同水準，顯示1280定期票成為雙北民眾外出的必需品，也是雙北公共運輸發展的里程碑。

而自7月1日起，基北北桃都會通使用範圍擴大至基隆、新北、台北及桃園4大都會區，增加台鐵、公路、國道客運及桃園機場捷運等運具，售價新台幣1200元，將繼續提供民眾便捷的公共運輸服務。

交通局提醒，已購買1280定期票的使用者如無使用基北北桃境內台鐵、客運、機場捷運或桃園市及基隆市公車及桃園市YouBike需求，建議持續使用1280定期票至屆期，無須退票；民眾如要辦理退票，也可至台北捷運公司線上退費網站辦理退票，無須至捷運站。

交通局表示，1張悠遊卡只能設定1種定期票，即日起民眾也可以持另1張悠遊卡提前設定基北北桃都會通；此外持有超級悠遊卡SuperCard的民眾，只要成為悠遊付會員，也可直接透過悠遊付Easy Wallet App，以手機在線上購買，在家即可完成購買設定。