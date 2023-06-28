快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

雙北1280定期票6月30日停售 可持續使用至屆期

中央社／ 台北28日電
民眾使用悠遊卡刷卡進站示意圖。圖／聯合報系資料照
民眾使用悠遊卡刷卡進站示意圖。圖／聯合報系資料照

基北北桃都會通月票將於7月上線，台北市交通局提醒，雙北1280定期票將於6月30日停止販售，已購買1280定期票的使用者可持續使用至屆期，無須退票。

交通局表示，1280定期票自民國107年4月推出，每月販售數量近30萬張，截至今年5月底累計販售逾1600萬張，並於108年10月達到單月最高銷售34萬張。

交通局說，平均每月有約2成的民眾持1280定期票搭乘大眾運輸，疫情期間也維持相同水準，顯示1280定期票成為雙北民眾外出的必需品，也是雙北公共運輸發展的里程碑。

而自7月1日起，基北北桃都會通使用範圍擴大至基隆、新北、台北及桃園4大都會區，增加台鐵、公路、國道客運及桃園機場捷運等運具，售價新台幣1200元，將繼續提供民眾便捷的公共運輸服務。

交通局提醒，已購買1280定期票的使用者如無使用基北北桃境內台鐵、客運、機場捷運或桃園市及基隆市公車及桃園市YouBike需求，建議持續使用1280定期票至屆期，無須退票；民眾如要辦理退票，也可至台北捷運公司線上退費網站辦理退票，無須至捷運站。

交通局表示，1張悠遊卡只能設定1種定期票，即日起民眾也可以持另1張悠遊卡提前設定基北北桃都會通；此外持有超級悠遊卡SuperCard的民眾，只要成為悠遊付會員，也可直接透過悠遊付Easy Wallet App，以手機在線上購買，在家即可完成購買設定。

機場捷運 桃園機場 悠遊卡

延伸閱讀

1200月票將上路 王國材：通勤族趕時間較不耐煩 籲台鐵加強應變

台鐵演練4種TPASS情境！王國材估7月1日開始就是尖峰

基隆通勤族福音加碼 30天320元無限次搭公車+境內台鐵

台中逾萬人搶當早鳥 明道中學：買月票取消校車全額退

相關新聞

救商圈…西區門戶店家苦 蔣萬安允打通新光地下街通道

台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談，中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地...

新北首座都會人工濕地 曾遭綠鬣蜥、龍眼雞入侵

新北市中和「漳和濕地」是新北首座都會型人工濕地園區，每到夏天就會有一大片荷花綻放，吸引民眾前往賞花，不過其實該濕地常遇外...

北市推好孕專車 最高補助8000元

為打造友善生養城市，北市推出「好孕2U專車」補助，設籍北市孕婦，從領到媽媽手冊至產後6個月，可獲單趟250元、最高800...

敬老、愛心卡搭台鐵 每趟補助30點

台北市政府敬老、愛心悠遊卡，目前適用北北基公車、雙北捷運等多元運具，7月起將可搭乘台鐵，額度30點，但起訖站之一必須是台...

都更放寬地質敏感區？府會無共識

台北市議會法規委員會昨審查「台北市都市更新自治條例」，討論放寬山坡地限制，對於是否開放地質敏感區，多位議員認為應解除限制...

新北危險水域 將增監視系統

新北過去在水域設有監視系統，但數量嚴重不足；全市179處危險水域，溪南郊區占3成以上，但巡邏點僅23處、駐點6處。消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦