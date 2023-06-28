承德幹線全換電動公車 北市突破400輛

台北市公共運輸處指出，承德幹線全線升級，全面改成電動公車，北市電動公車突破400輛，朝民國119年公車全面電動化目標邁進。

公運處今天舉行承德幹線電動公車通車典禮，交通局長謝銘鴻、大南汽車董事長賀政及華德動能科技股份有限公司董事長蔡裕慶，一同體驗搭乘全新電動公車。

公運處指出，承德幹線電動公車自112年4月首次亮相並陸續上線，即日起全車隊48車輛將全數投入營運；大南汽車說明，本批車輛配屬於北投站，是北投、士林地區首座示範型電動公車充電場域。

大南汽車說，除興建全新行控大樓外，並配有太能板、儲能櫃及導入電能管理系統，透過智慧排程平均分配適當用電量以節省充電時間及成本，增進電能使用效率；北投站也配合中央政策作為共享充電場域，留設充電席位供同業共享使用。

謝銘鴻說，承德幹線為北投、士林地區首條示範型電動公車路線，同時也是全國最大的單一示範型路線車隊，也讓北市電動公車上路數突破400輛大關，總車輛數達441輛，維持全國第一，未來仍將持續推動綠能運具，朝119年公車全面電動化目標邁進。

公運處表示，將持續輔導業者選擇合適的電動車型，持續籌備導入新車，預計年底可達650輛上路，後續仍將以幹線公車及高運量路線為優先。