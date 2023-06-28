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新北市汙水下水道未納戶接管工程開工 將有1.8萬戶受惠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
水利局表示，為順利推動計畫，將持續辦理現勘，邀集住戶尋找可行施工路徑，排除障礙完成接管。圖／新北市水利局提供
水利局表示，為順利推動計畫，將持續辦理現勘，邀集住戶尋找可行施工路徑，排除障礙完成接管。圖／新北市水利局提供

新北市汙水接管普及率截至去年底已達72%，總戶數累計達118萬戶，但仍有不少汙水未納戶被列管中。水利局推動「2023年全市汙水下水道系統未納戶接管工程」已開工，讓過去遇到道路障礙無法接管的未納戶重啟接管工程，由市府自籌經費1億元，共有1萬8千戶，預計2025年可完工。

此次主要接管對象為新北市過去推動汙水下水道接管工程時，因遭遇各項施工障礙無法施作的用戶，例如開挖時地下管線密佈無管線埋設位置、後巷無施工空間、施工路徑遭私人土地及建物型態特殊等，透過重啟調查、變更施工路徑、調整工法等方式尋求突破，協助接管。

水利局表示，該工程經過7次公開招標，期間為因應營建物價上漲、缺工缺料及新冠疫情影響，調整單價預算，終於順利決標。此次已登錄待辦未納戶共299案，約1萬8千戶，將持續辦理現勘，邀集住戶尋找可行施工路徑，排除障礙完成接管。

水利局指出，新北市自2015年起，針對過去已完工標案範圍內的汙水未納戶，在財源籌措不易情形下，仍盡力編列相關預算辦理接管工程，重新評估施工可行性，2019年至2022年間，甚至完成接管2萬6596戶，讓沉痾戶原本髒亂的生活環境重見光明。

水利局呼籲，有需求民眾可把握此次機會，接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設汙水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用，有問題可撥打免付費電話0800-017-580。

汙水下水道接管後，還給民眾明亮乾淨的空間。圖／新北市水利局提供
汙水下水道接管後，還給民眾明亮乾淨的空間。圖／新北市水利局提供
汙水下水道未接管前，後巷陰暗髒亂。圖／新北市水利局提供
汙水下水道未接管前，後巷陰暗髒亂。圖／新北市水利局提供

水利局 疫情

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