救商圈…西區門戶店家苦 蔣萬安允打通新光地下街通道

台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談，中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前路地上層，藉此活絡振興城中商圈。里長提到，前市長柯文哲推動西區門戶開始之後，因台北西站遷走，地下街哀號一片，尤其經3年疫情，城內商圈沒落，人潮不願進來。蔣萬安允諾，會與新光人壽討論來做，市場處也表示，預計下月就會與新光人壽討論。

黎明里長鄭燕宗說，台北站前地下街自從2000年完成之後，至今已經23年，但當年出口竟完全沒有設置電扶梯，只有一個無障礙電梯，尤其西區門戶計畫開始之後，商圈因為台北西站遷走讓地下街店家哀號一片，整個城內商圈整落，人潮根本不願意進來。

鄭燕宗提到，台北車站是六鐵共構、捷運也非常方便，但忠孝西路南面竟也沒有一個手扶梯，加上北市交通局要求綠色交通，造成周邊店家商圈、旅宿業大家哀號，所以才提案是否可利用新光人壽的電梯，也符合公益性，應該由市府主動出擊提案，不是等人家業者來做，因這個費用非常高，所以直接向市長爭取，希望能救救站前地下街。

里長也抱怨，近年北市府都有針對城東西南北區域的振興計畫，就是唯獨城中沒有，尤其西區門戶計畫之後，許多公車業者都不願進到城內，包括博愛路等業者的生意都很難做，加上他聽說新光三越的業績每年都是九億、七億，希望藉由地下連通道可以打通，不僅可以將地下街人潮引導上來，也可以將人潮引導下去。

蔣萬安當場承諾，表示這個案子北市府會來做，會與新光三越合作，也請里長經費問題不用擔心，市府會處理，不管是將人潮引上來，或引導到地下街，也都是方便民眾通行，由其周邊沒有電扶梯，里長提案不僅有公益性，也可以供大眾使用，已經請市場處處理。