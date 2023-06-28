快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救商圈…西區門戶店家苦 蔣萬安允打通新光地下街通道

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前路地上層，藉此活絡振興城中商圈。記者林麗玉／攝影
中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前路地上層，藉此活絡振興城中商圈。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談，中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地下街人潮引到館前路地上層，藉此活絡振興城中商圈。里長提到，前市長柯文哲推動西區門戶開始之後，因台北西站遷走，地下街哀號一片，尤其經3年疫情，城內商圈沒落，人潮不願進來。蔣萬安允諾，會與新光人壽討論來做，市場處也表示，預計下月就會與新光人壽討論。

黎明里長鄭燕宗說，台北站前地下街自從2000年完成之後，至今已經23年，但當年出口竟完全沒有設置電扶梯，只有一個無障礙電梯，尤其西區門戶計畫開始之後，商圈因為台北西站遷走讓地下街店家哀號一片，整個城內商圈整落，人潮根本不願意進來。

鄭燕宗提到，台北車站是六鐵共構、捷運也非常方便，但忠孝西路南面竟也沒有一個手扶梯，加上北市交通局要求綠色交通，造成周邊店家商圈、旅宿業大家哀號，所以才提案是否可利用新光人壽的電梯，也符合公益性，應該由市府主動出擊提案，不是等人家業者來做，因這個費用非常高，所以直接向市長爭取，希望能救救站前地下街。

里長也抱怨，近年北市府都有針對城東西南北區域的振興計畫，就是唯獨城中沒有，尤其西區門戶計畫之後，許多公車業者都不願進到城內，包括博愛路等業者的生意都很難做，加上他聽說新光三越的業績每年都是九億、七億，希望藉由地下連通道可以打通，不僅可以將地下街人潮引導上來，也可以將人潮引導下去。

蔣萬安當場承諾，表示這個案子北市府會來做，會與新光三越合作，也請里長經費問題不用擔心，市府會處理，不管是將人潮引上來，或引導到地下街，也都是方便民眾通行，由其周邊沒有電扶梯，里長提案不僅有公益性，也可以供大眾使用，已經請市場處處理。

市場處副處長高群荐也表示，北市府已經規畫下月、7月與新光人壽討論可行性，因目前現地是有一個可拆除式的牆板，只要與新光人壽談好，未來應該可以很快進行，至於相關費用，已跟新光人壽報告，僅需要負擔工程費、及未來的權利金，沒有額外的費用。

台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 台北車站

延伸閱讀

獨／蔣萬安准辭了！陳國君昨辭顧問至6月底 7月入侯團隊

北農經營權之爭…後天與農委會攻防有信心？蔣萬安這樣回

都更條例修法府會無共識 蔣萬安「都更5箭」恐射不出

「好孕專車」新政7月上路 蔣萬安帶「三寶」見證

相關新聞

救商圈…西區門戶店家苦 蔣萬安允打通新光地下街通道

台北市長蔣萬安今天與中正區里長座談，中正區黎明里長鄭燕宗提案，希望台北地下街打通新光摩天大樓，利用連結大樓的手扶梯，將地...

新北首座都會人工濕地 曾遭綠鬣蜥、龍眼雞入侵

新北市中和「漳和濕地」是新北首座都會型人工濕地園區，每到夏天就會有一大片荷花綻放，吸引民眾前往賞花，不過其實該濕地常遇外...

北市推好孕專車 最高補助8000元

為打造友善生養城市，北市推出「好孕2U專車」補助，設籍北市孕婦，從領到媽媽手冊至產後6個月，可獲單趟250元、最高800...

敬老、愛心卡搭台鐵 每趟補助30點

台北市政府敬老、愛心悠遊卡，目前適用北北基公車、雙北捷運等多元運具，7月起將可搭乘台鐵，額度30點，但起訖站之一必須是台...

都更放寬地質敏感區？府會無共識

台北市議會法規委員會昨審查「台北市都市更新自治條例」，討論放寬山坡地限制，對於是否開放地質敏感區，多位議員認為應解除限制...

新北危險水域 將增監視系統

新北過去在水域設有監視系統，但數量嚴重不足；全市179處危險水域，溪南郊區占3成以上，但巡邏點僅23處、駐點6處。消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦