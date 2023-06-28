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新北首座都會人工濕地 曾遭綠鬣蜥、龍眼雞入侵

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
漳和濕地近期荷花季開跑，園區有完善導覽服務，採預約入園制。圖／新北市環保局提供
漳和濕地近期荷花季開跑，園區有完善導覽服務，採預約入園制。圖／新北市環保局提供

新北市中和「漳和濕地」是新北首座都會型人工濕地園區，每到夏天就會有一大片荷花綻放，吸引民眾前往賞花，不過其實該濕地常遇外來種入侵，包括福壽螺、美國螯蝦、小花蔓澤蘭、綠鬣蜥，甚至還有龍眼雞出沒。市環保局表示，需定期委外清理及企業認養協助，並透過園區44名志工輪班導覽，才能讓維持良好的都市濕地生態。

環保局表示，漳和濕地早期是灌溉埤塘，後因越來越少人種田荒廢，改為人工濕地，該處位於國道3號中和交流道環道內，是新北市首座都會型人工濕地園區，具備水質改善、棲地營造、環境教育、滯洪調節等多重功能。

園區內生態多樣豐富，園區內可看到台灣萍蓬草、水社柳、台灣水蕹、穗花棋盤腳、台灣百合、山月桃、魯花樹等特色植物，更可以與台灣藍鵲、紅冠水雞、鵲鴝、紅嘴黑鵯、渡邊氏東方蠟蟬等物種相遇。

不過園區維護也有一定的困難度，環保局表示，園區因位於高速公路環道內，周圍未有圍籬，需要採預約開放，但偶而會有民眾從其他小徑誤入，且園區內曾遇過外來種「綠鬣蜥」，應是民眾隨意放生誤入園區，甚至也有服勤志工遇過外來種「龍眼雞」，後續均已通報相關單位移除，避免生態失衡。

環保局說，園區需要花費很多人力及工時維護，否則像是福壽螺、美國螯蝦、小花蔓澤蘭、大萍、布袋蓮等與強勢密生型禾本科植物，像是巴拉草、李氏禾等，因外來物種生長繁殖過快，進而壓縮原生物種棲地生存。

環保局表示，近期該濕地的荷花季開跑，園區有完善導覽服務，採預約入園制，透過44名濕地志工輪班專業解說，民眾可實際觀察體驗、近距離觀賞濕地生態，也會不定期舉辦各式濕地保育行動相關課程活動，邀請民眾一起守護濕地生態。

漳和濕地生態豐富，但園區維護也有一定的困難度，需要定期整理，否則會被外來種入侵。圖／新北市環保局提供
漳和濕地生態豐富，但園區維護也有一定的困難度，需要定期整理，否則會被外來種入侵。圖／新北市環保局提供
新北市中和「漳和濕地」，是新北市首座都會型人工濕地園區，園區44名志工輪班導覽。圖／新北市環保局提供
新北市中和「漳和濕地」，是新北市首座都會型人工濕地園區，園區44名志工輪班導覽。圖／新北市環保局提供
園區需要花費很多人力及工時維護，否則像是福壽螺、美國螯蝦、小花蔓澤蘭、大萍、布袋蓮等與強勢密生型禾本科植物，像是巴拉草、李氏禾等，因外來物種生長繁殖過快，進而壓縮原生物種棲地生存。圖／新北市環保局提供
園區需要花費很多人力及工時維護，否則像是福壽螺、美國螯蝦、小花蔓澤蘭、大萍、布袋蓮等與強勢密生型禾本科植物，像是巴拉草、李氏禾等，因外來物種生長繁殖過快，進而壓縮原生物種棲地生存。圖／新北市環保局提供

人工濕地 荷花

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