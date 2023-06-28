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三鶯線完工在即 30億北大站聯開大樓今招商

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北捷運局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站捷運開發案招商說明會。圖／台北大學提供
新北捷運局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站捷運開發案招商說明會。圖／台北大學提供

新北市捷運三鶯線連接土城頂埔站至鶯桃福德站，目前預計2025年完工通車，其中途經台北大學站，該站旁基地預計新建地上20層、地下4層聯開大樓，投資金額預估30億元，由於位處新蛋黃區北大特區旁，未來生活機能看好，捷運局今下午舉辦招商說明會，預計明年第2季進行綜合評選出最優申請人進行開發。

新北捷運局今日舉辦捷運三鶯線台北大學站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件，預估投資總金額約29.6億元，可興建約1萬5900坪捷運共構大樓，該基地面臨台北大學校區，鄰近北大特區與三峽市區生活圈，一旁學區包括三峽國小、三峽國中學區及三鶯國民運動中心，以台北大學站為中心之生活潛力圈，吸引年輕家庭、教育及退休族群移居。

捷運局副局長鄭智銘表示，台北大學站位於復興路與大勇路交叉口，基地面積1790坪，預估可興建地上20層、地下4層捷運聯開大樓，將於今年8月公告徵求投資人，預計明年第2季進行綜合評選出最優申請人，簽約後辦理開發。

鄭智銘說，基地位於三峽區主要幹道復興路上，鄰接北大特區及三峽舊市區，基地街廓方整，與台北大學相鄰文教氣息濃厚，步行10分鐘可達三峽老街。距離恩主公醫院與國道3號三鶯交流道約600公尺，交通便捷。捷運三鶯線通車後，將串聯雙北及桃園都會生活圈。

捷運 三鶯線

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