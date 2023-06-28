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淡北道路又流標 新北仍拚今年開工
新北市府推動淡北道路建設，經費從46億元增加到66億元，昨天2度開標仍因投標廠商不足而流標。市府表示，將持續努力第3次招標，仍以力拚今年開工為目標。
淡北道路去年底第一次46億招標後流標，預算經過公開徵求程序訪查市場行情後，今年4月加碼至66億，昨天依然流標，在地民眾對今年開工的目標感到悲觀。
目前包括都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果、樹木保護計畫、用地徵收等各項均已先審查完成，一旦招標成功就可順利開工。新工處強調，淡北道路雖再度流標，但市府並不氣餒，將依採購法第三次招標，並持續積極邀商。
工務局長祝惠美說，淡北道路已先自籌編列預算發包工程，同步持續向中央爭取補助款，仍以今年動工為目標，希望盡快提供淡水、北海岸地區及北投士林的民眾更便捷的交通環境。
支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，拖愈久成本就愈高，目前竹圍路廊已經不堪負荷，不分平假日都塞車，淡江大橋完工後雖然可以紓緩，但還有淡海新市鎮第三次通盤檢討與淡海科技園區，都需要配合淡北道路才能徹底解決塞車問題。
市議員陳偉杰表示，標案已經提高金額，應也有潛在廠商，建議市府積極約標、調整金額。
市議員鄭宇恩則說，之前業務質詢時工務局聲稱有潛在廠商，卻未投標，中央給錢又標不出去，對需要通勤的人衝擊很大。
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