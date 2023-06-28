新北危險水域 將增監視系統

新北過去在水域設有監視系統，但數量嚴重不足；全市179處危險水域，溪南郊區占3成以上，但巡邏點僅23處、駐點6處。消防局規畫先從深山水域較多的大新店區增設36處監視及廣播系統，拚明年暑假前完成，未完成前先以人力巡邏及駐點，暑假期間會先增設臨時消防站。

新北近期發生烏來落水意外，過去虎豹潭、大豹溪等水域也常出現意外，適逢暑假，不少家長擔心孩童誤闖危險水域，新北過去雖在部分水域設監視系統（CCTV），但數量不足，無法覆蓋所有危險水域。

民眾表示，最怕孩童利用暑假跑到深山溪谷去玩，萬一發生危險可能沒人知道，更擔心深山溪谷救援困難。

市議員黃心華說，近期烏來落水意外凸顯新北水域安全問題，尤其新北幅員廣、水域多，夏季眾多人潮前往消暑玩樂，就現有巡邏與駐點恐難應付，應善用智慧科技協助預防，但目前在深山溪谷較多的大新店區有55處危險水域，卻僅15處監視系統，數量遠遠不足，民眾戲水危機四伏。

消防局災害搶救科長蕭柏桓說，不可能都到處駐點，目前規畫在新北各危險水域增加監視系統，從深山水域較多的新店、深坑、石碇、坪林及烏來等區開始增設，初期先在目前已有的19處再增36處，相關經費會與各區公所、有線電視及新聞局一同合作。

蕭柏桓表示，目前已與各管理單位協同多點會勘，希望明年暑期前能布設完成，將影像拉到消防分隊、分局及派出所、區公所等處，供值班人員監看；若有大雷雨或一些災難前徵兆，就會預防性勸離，發現民眾碰到緊急狀況，也會趕往協助。

「監視系統在危險水域將結合遠端廣播系統。」蕭柏桓說，有點類似里長廣播，發現危險會廣播請附近民眾快上岸；新北去年也與中央氣象局合作災防告警系統（PWS），民眾在下游戲水，當上游下雨時，會發送類似細胞簡訊的通報，讓民眾提早避難。

在未設置監視器的地方，會先以人力巡邏或駐點，近期暑假期間也會先增設臨時消防站，新店區龜山市民活動中心就有2名消防員和消防車、救護車待命；也與義消、民間團體合作，補充人力協助巡邏及駐點。