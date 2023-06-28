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淡水掩埋場汙水滲土壤 威脅生態

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但22年來並未清除垃圾。圖／鄭宇恩提供
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但22年來並未清除垃圾。圖／鄭宇恩提供

新北市淡水垃圾掩埋場早年缺乏完善垃圾處理規畫，造成垃圾、廢水流入海。雖然掩埋場2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除，仍衝擊地方生態。環保局說，目前地下水質監測尚無異常，但會持續注意，並改善廠區環境。

淡水簡易垃圾掩埋場位於下圭柔山鄰海岸處，1974年啟用，占地1.384公頃。早年垃圾盡數丟入坑洞掩埋，汙染土壤散發惡臭。掩埋場2001年雖關閉，試圖復育生態，但海岸經過20餘年陸續出現坡面裸露、崩塌現象，汙水垃圾幾乎直接入海。

近年營建署開發淡水新市鎮，掩埋場用地被劃設為二期海濱遊憩區，提出遷移計畫。2018年委託新北環保局評估，規畫全部遷移、部分遷移或不遷移，但現階段中央沒有進一步動作，環境持續受創。

在地議員鄭宇恩批評，據一般廢棄物回收清除處理辦法，無論一般廢棄物、資源回收貯存設施都應該要有「防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或設施」。她現勘發現場內堆置廢棄床墊近3層樓高，大型廢棄物破碎過程也全露天處理，產生的粉塵碎屑隨風飄揚，垃圾汙水直接進入土壤，環境比民間資收場還糟。

環保局說，用地屬海濱遊憩區，清潔隊廠區不符用地使用規定，無法申請執照改建，已向中央建議將原址及周邊公有土地保留供淡水清潔隊使用，由環保局申請變更為機關用地。至於淡水掩埋場地下水汙染，2018年起監測迄今，數據並未發現異常。

未來廠區環境維護待營建署完成土地變更後，就會編列預算全面優化。

有關大型廢棄物彈簧床破碎粉塵問題，環保局將在破碎機四周架設圍網，並灑水濕潤，抑制粉塵。

淡水 廢棄物

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