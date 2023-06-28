都更放寬地質敏感區？府會無共識

台北市議會法規委員會昨審查「台北市都市更新自治條例」，討論放寬山坡地限制，對於是否開放地質敏感區，多位議員認為應解除限制，都發局則說不宜過度開發影響坡地地質安全及整體景觀。由於府會意見分歧，法規會決議下會期續審，本會期確定無法修法實現市長蔣萬安「都更五箭」。

蔣萬安拋出「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」都更五箭，討論鬆綁相關法令，其中都更自治條例新增條文規定，未坐落依地質法公告之地質敏感區，經迅行畫定更新地區，建物高度循都市計畫程序辦理，不受北市土地分區限制。

議員王欣儀認為，地質法未限制地質敏感區的開發行為，現行有把關機制，其他縣市法規也沒限制，應解除限制；議員陳政忠表示，既有危老建物一定會涵蓋到地質敏感區，若再排除，恐怕達不到補救目的。

北市都發局回應，畫定更新地區不代表就能夠在敏感區開發，還是要以房屋結構有沒有狀況來決定，「今天沒災害不代表明天沒災害」，地質敏感區的開發限制應予保留。

王欣儀說「難道老舊建物現況不危險嗎？」譏諷若依照市府邏輯，所有地質敏感區都不能開發，這樣最安全；議員陳宥丞認為無論大小基地，開發就會面臨風險，北市府不應畫地自限。

由於府會沒共識，修正草案並未通過。法規會召集人秦慧珠表示，「法放寬」的都更第二箭射不出去，市府應加強溝通，把議員意見帶回研究。

北市都市更新處表示，考量山坡地具環境敏感、地質脆弱之特殊自然條件，不宜過度開發影響坡地地質安全及整體景觀，都發局將持續溝通廣納意見，保障坡地住戶居住權益及居住安全。