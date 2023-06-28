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敬老、愛心卡搭台鐵 每趟補助30點
台北市政府敬老、愛心悠遊卡，目前適用北北基公車、雙北捷運等多元運具，7月起將可搭乘台鐵，額度30點，但起訖站之一必須是台北；另外，新場館部分下半年有望納入經國七海文化園區。
台北市議會民政委員會昨討論敬老與愛心悠遊卡補助，議員陳炳甫指出，疫情造成通貨膨脹，計程車起跳價也調漲，認為敬老、愛心卡點數應該調高，符合現實社會狀況，建議從目前的480點增加至550點。他表示，目前每個月餘額相當多，可以在不影響財政下調高，就算不到70點也沒關係，但有必要做調整。
社會局長姚淑文說，敬老卡有5％使用者用罄點數，愛心卡則為7％，大部分人沒有用完。公共運輸運具價格，公車和捷運都沒有漲價，計程車起跳價4月起從70元調漲為85元，扣點額度已從50點提升到65點，是否需整體提升敬老、愛心卡點數，將再研議。
至於議員李芳儒關心使用範圍，姚淑文回應目前適用於北北基公車、雙北捷運、貓纜、淡海與安坑輕軌、YouBike和計程車等運具，機捷也有半票優惠，下月起將納入台鐵，每趟次最高補助點數30點、1點1元，起訖站其一必須為台北。
姚淑文表示，長者搭乘台鐵原本就有半票優惠，北市再額外補助30元，不過台鐵尚有花蓮、台東11個小站設備尚未建置完成，將盡速全線完成。新場館方面，預計下半年可望納入經國七海園區，系統尚在建置中。
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