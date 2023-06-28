北市推好孕專車 最高補助8000元

為打造友善生養城市，北市推出「好孕2U專車」補助，設籍北市孕婦，從領到媽媽手冊至產後6個月，可獲單趟250元、最高8000元乘車補助，7月上路；社會局說，共簽約12家車隊、1萬6000台計程車，透過台北通、業者系統、路邊攔車都能適用。

「好孕2U、好禮4U」專車補助7月上路，設籍台北市的孕婦，從產檢領到媽媽手冊開始，一直到產後6個月，都可以透過線上平台、行政區健康中心、區公所、社福中心等臨櫃窗口申請；市府也與醫療院所合作，孕婦產檢時就可持孕婦手冊就近申請，減少文件複印或車程往返奔波，以近年新生兒數粗估，未來1年有1萬4000人受益。

身為三寶爸的市長蔣萬安，昨天胸前背著5個月大的兒子「三寶」出席政策記者會。他表示，「好孕2U專車」補助總額為全國最高，且透過台北通APP付款，彌補實體乘車券餘額不能累計或不找零的問題。

蔣萬安強調，為打造友善育兒環境，要求車隊派車必須是無菸環境，更請駕駛必須確保行車舒適與安全，將細節都做到最好。

社會局說明，簽約的12家車隊共計1萬6000台計程車，原則上不會有叫不到車的問題，將要求車隊針對「好孕專車」司機進行教育訓練，做好系統內控，確保乘車體驗感受是友善的。

議員林珍羽表示，市府先前曾推行敬老卡搭車，卻有司機以系統壞掉等理由，不讓長者刷悠遊卡點數扣款，要求相關局處針對「好孕專車」研擬配套SOP，避免政策美意遭浪費；議員張斯綱建議可建立反饋機制，產婦若搭車過程發現問題，可以第一時間回報給市府，除了維護品質，也能透過反饋意見檢視成效。