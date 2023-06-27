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戴瑋姍控涉服務處遭Google地圖下架 新北市澄清

中央社／ 新北27日電

民進黨新北市議員戴瑋姍表示，為讓餵藥案消聲匿跡，新北市府涉不斷顛倒是非、攻擊及找人下架她服務處在Google地圖訊息。新北市府回應指出，別再鬧了，造謠討拍一定會被揭穿。

戴瑋姍身兼民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人，她今天在臉書（Facebook）以「為民發聲，我有所本，無所懼」為題貼文表示，新北市府昨天代發幼兒園家長聲明稱餵藥案是「烏龍事件」，家長強烈譴責市府在「捏造言論」一派胡言。

她說，為了讓私幼疑餵藥案消聲匿跡，新北市府涉嫌不斷顛倒是非，不僅對她司法提告，「還買假帳號攻擊我的臉書，現在還找人下架我的地圖」。她的服務處Google地圖被攻擊到下架，需要陳情的民眾沒辦法找到地址。

戴瑋姍表示，這些種種對她的攻擊，並不會改變國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在疑餵藥案行政怠惰的事實，頭髮檢測結果還未出來、行政調查報告拿不出來、連鎖幼兒園集團至今未全面稽查，侯友宜還沒把事做好，就急著定調，到底是有多心虛。

她說，孩子陳述被餵藥是事實、孩子有戒斷症狀是事實、侯友宜怠慢處置更是事實。「我要再次重申，我沒有造謠」及「我的監督，我的質疑，皆是有所本」。

對此，新北市政府發布新聞稿表示，顛倒是非的不是別人，正是戴瑋姍自己。市府從未提告，戴瑋姍卻還能臉不紅、氣不喘，涉公然誣指市府對她提告，就可證明她積非成是、顛倒黑白的慣性陋習。

新北市府指出，戴瑋姍潑市府髒水，企圖以「買假帳號攻擊其臉書」及「找人下架其服務處google地圖」等字眼抹黑。這是做賊的喊抓賊，真是令人開了眼界，戴瑋姍聲稱「有所本、無所懼」， 事實根本是「無所本、有所懼」，請戴瑋姍別再鬧了，靠造謠討拍，真面目一定會被揭穿。

有關代發幼兒園家長聲明，新北市府表示，這與綠營所指稱的家長並非同一人，戴瑋姍卻選擇充耳不聞，繼續混為一談，請停止持續散布假訊息。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室日前告發民進黨總統參選人賴清德及競選辦公室發言人戴瑋姍涉犯散發假訊息，造成公眾恐慌，有違反社會秩序維護法之嫌，籲請檢警盡速偵辦。

戴瑋姍 侯友宜

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