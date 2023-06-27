大稻埕夏日節7月1日登場 絢麗煙火搭水陸一次玩

北市觀傳局「大稻埕夏日節」7月1日將登場，今年加碼週週都有煙火秀，週一至週五各有不同主題，符合主題的民眾可享優惠，周邊的派對與藍色水路等，水陸一次玩個夠。

觀光傳播局發布新聞稿表示，今年「大稻埕夏日節」，將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場。結合4大特色，包含「遊船燈飾妝點」「7+1場精彩煙火秀」「河濱燈飾串聯」及「天天主題日」，並與在地商圈、旅行社合作推出專屬優惠活動及街區、遊船行程。

觀傳局說，今年大稻埕夏日節有別於往年單日活動，煙火秀加碼在活動期間「週週放」，每週三施放1場3分鐘主題煙火，8月20日則將施放8分鐘大型煙火秀。

此外， 週一至週五各有不同的「主題日」，分別為銀髮日、閨蜜日、情人日、上班族日及親子日，符合主題日對象的民眾，可獲得船票半價優惠及商圈限定優惠。

觀傳局表示，活動啟動前，水利處已進行大稻埕碼頭周邊河段疏濬工作，並經過北市消防局等行政團隊及藍色水路業者共同努力，在確保安全前提下，民眾將首度有機會近距離搭乘藍色水路遊船觀賞煙火，以及水岸上燈飾倒映在水面的「燈燈相映」景致。

此外，藍色水路業者推出船票含微醺飲品或果汁搭配輕食，合作船家也加碼安排薩克斯風演出，為遊程增添風采；今年特別邀請大稻埕在地團隊設計活動船隻裝飾燈及岸上光環境，包含色彩斑斕的廣場、船舶停靠處「光之棧道」、船舶燈飾、樹林燈串、打亮座椅區等。

觀傳局也推薦周邊商圈響應活動，如疫情後首次復辦的「本草派對」、永樂廣場文創市集、台北地下街夏日浴衣祭，2023大稻埕夏日節攝影比賽等；也與在地「島內散步」旅行社合作，推出精選大稻埕深度遊程，認識在地店家私房的地方故事與夜間限定的老街風貌。