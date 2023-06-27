快訊

合肥5歲童躲窗外空調機 仍被家長用長桿追打…5樓跳下

恭喜！蕭敬騰求婚經紀人成功 PO照放閃宣布告別單身

全台公共藝術濫觴馬賽克拼貼恐消失 北捷允諾將審查

中央社／ 台北27日電

台北捷運為整修線形公園，遭日新國小校友指控要拆掉全台公共藝術濫觴「兒童的繽紛世界」馬賽克拼貼，校友們發起連署盼保存；北捷說7月11日送公共藝術審議委員會審查。

日新國小校友們發起連署表示，他們於民國84年參加捷運局「兒童的繽紛世界」馬賽克拼貼創作，80名五、六年級的同學共同為台北捷運淡水線創作公共藝術，這是國內率先響應文化藝術獎助條例第9條「政府重大公共工程，應設置藝術品美化環境」的成功案例，更是當時國內少數採民眾參與方式設置的大型公共藝術，捷運公司整修此線形公園，以「擋路」為由想拆除此牆。

銘傳大學建築系副教授褚瑞基也在臉書發文呼籲保留，表示這幅作品豐富了當時極為無趣、純工程化的公園，當年的80名孩子已40歲，自己的孩子正要讀小學，「這牆不見了，他們就少了跟他們孩子說自己過去的故事」，記憶是一代一代傳承價值的素材，好的記憶留存才有文化。

北捷公司，保留派跟拆除派民眾的意見都有，北捷與捷運局沒有預設立場，將送由台北市公共藝術審議委員會審議，如審議結果同意退場，線形公園會以二次創作，配合原始影像雲端連結方式來延續原作品。

根據捷運局官網介紹，「兒童的繽紛世界」牆面位於南京西路與長安西路間，一面為兒童溜滑梯牆面，一面則為小舞臺背景。

日新國小以全校徵圖方式，選出12名五、六年級學生負責打草稿，另68名學生則於拼貼活動時加入。小朋友以捷運局提供的玻璃馬賽克現場拼貼完成2大幅圖面，主題分別為「兒童的民俗技藝活動」及「淡水河岸自然生態景觀」，之後作品經覆蓋牛皮紙、編號、一一裁切、裝箱並運至工地，再依編號組合拼貼，2幅生動有趣的畫面便躍然而生。

捷運 北捷 公共藝術

延伸閱讀

雙北準備好了！1280定期票走入歷史 北捷推3處輕鬆退費

高嘉瑜批文湖線拆椅懲罰通勤族罰站 網「這原因」稱德政

救內科塞車改裝北捷車廂增載客數 蔣萬安：有一定成效

獨／萬大線二期CQ880A段6度流標 新北市捷運局將檢討

相關新聞

都更條例修法府會無共識 蔣萬安「都更5箭」恐射不出

台北市議會法規委員會今審查「台北市都市更新自治條例」，針對放寬山坡地限制進行討論，實現台北市長蔣萬安「都更五箭」政策。但...

新莊希望改變什麼？網有志一同狂喊這點

新北市新莊區居住42萬人，是新北人口第二多行政區，有現代產業園區也有百年市街聚落，民眾日前在網路發問「希望新莊改變什麼事...

Hello Kitty昏倒了？ 碧潭寫生趣地景裝置主角暫停展出

三麗鷗家族明星近期攜手碧潭登場，其中主角13米高Hello Kitty超吸睛，但今日卻有民眾發現牠傾倒一邊，「疑似中暑」...

淡水垃圾暫置場沒做排水設施挨批 環保局允先局部改善

新北市淡水垃圾掩埋場早年未有完善垃圾處理規畫，造成垃圾、廢水流入海。雖然掩埋場2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未...

拚舊工業區轉型科技聚落 三重光復路一段都更案動工

三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，開發已逾50年，當中不少老舊廠房。新北城鄉局力推工業區都更...

推廣台北友善城市 魏嘉瑩創作詞曲、Iku老師拍宣傳片

為提升台北市友善形象，商業處今邀集200家以上友善店家推萬元好友金、家電抽獎等導客活動，還邀歌手魏嘉瑩為友善店家譜寫詞曲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦