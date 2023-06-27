全台公共藝術濫觴馬賽克拼貼恐消失 北捷允諾將審查
台北捷運為整修線形公園，遭日新國小校友指控要拆掉全台公共藝術濫觴「兒童的繽紛世界」馬賽克拼貼，校友們發起連署盼保存；北捷說7月11日送公共藝術審議委員會審查。
日新國小校友們發起連署表示，他們於民國84年參加捷運局「兒童的繽紛世界」馬賽克拼貼創作，80名五、六年級的同學共同為台北捷運淡水線創作公共藝術，這是國內率先響應文化藝術獎助條例第9條「政府重大公共工程，應設置藝術品美化環境」的成功案例，更是當時國內少數採民眾參與方式設置的大型公共藝術，捷運公司整修此線形公園，以「擋路」為由想拆除此牆。
銘傳大學建築系副教授褚瑞基也在臉書發文呼籲保留，表示這幅作品豐富了當時極為無趣、純工程化的公園，當年的80名孩子已40歲，自己的孩子正要讀小學，「這牆不見了，他們就少了跟他們孩子說自己過去的故事」，記憶是一代一代傳承價值的素材，好的記憶留存才有文化。
北捷公司，保留派跟拆除派民眾的意見都有，北捷與捷運局沒有預設立場，將送由台北市公共藝術審議委員會審議，如審議結果同意退場，線形公園會以二次創作，配合原始影像雲端連結方式來延續原作品。
根據捷運局官網介紹，「兒童的繽紛世界」牆面位於南京西路與長安西路間，一面為兒童溜滑梯牆面，一面則為小舞臺背景。
日新國小以全校徵圖方式，選出12名五、六年級學生負責打草稿，另68名學生則於拼貼活動時加入。小朋友以捷運局提供的玻璃馬賽克現場拼貼完成2大幅圖面，主題分別為「兒童的民俗技藝活動」及「淡水河岸自然生態景觀」，之後作品經覆蓋牛皮紙、編號、一一裁切、裝箱並運至工地，再依編號組合拼貼，2幅生動有趣的畫面便躍然而生。
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