嗨翻新北城市藝術節 陶博館將連3週末推市集街藝

鶯歌陶瓷博物館今天指出，新北城市藝術節6月30日起展開，陶博館連3個週末安排馬戲特技、音樂彈唱、舞蹈戲劇等36場街藝輪番演出，另也推出「陶市集」，還可報名體驗特調茶飲。

鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿表示，新北城市藝術節串聯陶博館及新北市美術館2大園區，將自6月30日至7月16日連續3個週末盛大展開。

活動的首週末，陶博館表示，登場「陶市集」將集結35個質感風格品牌，包括陶瓷器皿、金工、皮件、毛線娃娃、植栽等多元風格手作，進駐壽司、現烤披薩、手沖咖啡等特色品牌人氣美食餐車。

接續2週連辦的「草地吧－野餐共聚」特調茶飲將在7月8日、9日、15日與16日舉辦，每天4場次，特別邀請國際茶師運用三峽碧螺春、青心柑仔及蜜香紅茶，引入藍甘菊的甜味當作介質，製作特調茶飲。活動採線上報名，報名費每人新台幣100元。

陶博館表示，還有連3週街藝表演，將安排36場街藝輪番演出；7月1日、2日由「馬戲特技」帶給小朋友最愛的魔術表演與氣球魔術秀；7月8日、9日「音樂彈唱」邀請法國的爵士富魯格號手巴龍（OlivierBaron）及爵士低音大提琴手許巽舜共同演出。

7月14日、15日「舞蹈戲劇」由擅長說故事達人「陸爸爸說演故事劇場」及「金牌小丑—林家巧」以小劇場式展演，展開歡樂親子派對。

陶博館指出，更多相關展訊可至新北城市藝術節官方網站（https://newartland.tw）及陶博館粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。