大漢溪濕地每天淨化1萬噸汙水 張善政：完成治水拼圖

桃園市長張善政今午視察桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫的人工濕地，現場視察瑞興濕地及栽種樹苗生態植栽，張善政表示，施工1年多打造的瑞興人工濕地，符合生態工法，過濾上游一天多達1萬噸的生活汙水，經淨化處理水質符合排放標準，再排入大漢溪，完成大漢溪整治水質工程的最後一塊拼圖。

桃園大漢溪上游埔頂排又水環境改善計畫工程，由中央補助和地方自籌款總共1.83億元經費，去年3月間動工、施工至今年6月15日完工，並在今年底前進行試運轉，該工程範圍從大漢溪左岸中庄攔河堰至中庄調整池河段，面積總共21公頃，創造水域面積5.5公頃及打造陸域面積15.5公頃的水岸濕地公園，有7個埤塘濕地，兼具水質淨化、節能減碳、生態綠化及棲地保育多功能環境教育場址。

張善政在水務局長劉振宇及議員多人陪同，沿著中庄攔河堰附近瑞興人工濕地步行實地視察生態工法及綠化植栽，他表示，大漢溪是桃園大溪的母親之河，風景美麗、沿岸居民多，經過施1年多打造瑞興人工濕地，符合生態工法，把上游每天排出1萬噸的生活汙水，經過濾生態淨化處理，符合排放標準，再排入大漢溪。