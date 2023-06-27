淡水垃圾暫置場環境糟 新北允1個月內提改善計畫

新北市議員鄭宇恩說，淡水垃圾暫置場堆數層樓高廢棄物，破碎廢棄物粉塵飄揚，垃圾甚至沒與土地隔絕，環境比民間資收場還要糟；新北市環保局說，1個月內會提改善計畫。

鄭宇恩昨天在新北市議會質詢時說，淡水垃圾暫置場原本是淡水垃圾掩埋場，位於海岸第一排，自2001年封閉復育，過去30年來垃圾並未清除，現正作為淡水清潔隊部與垃圾暫置場，肩負大型家具破碎、資收物暫置和車輛清洗任務。

鄭宇恩說，但她日前前往現勘，卻發現廠區內設施相當簡易，除了露天存放，暫置的垃圾更直接和土壤接觸，持續對自然環境造成傷害。

鄭宇恩表示，根據法令，無論是一般廢棄物或資源回收貯存場的貯存設施，都應設「防止地面水、雨水及地下水流入、滲透設備或設施」，雖然2017年營建署曾辦理掩埋場遷移工程先期計畫，但現況海岸線上的垃圾掩埋場不僅尚未清除，僅靠護岸工程避免垃圾受沖刷入海，上方更露天堆放了4、5層樓高的大量廢棄物。

鄭宇恩表示，大型廢棄物的破碎過程是全露天處理，產生的粉塵碎屑隨風飄揚；除此之外也沒有完善排水設施，垃圾下方和土壤沒有阻隔，汙水直接進入土壤，比很多民間的資收場還要糟糕。

新北市政府環境保護局長程大維答詢表示，此處底下是黏土層，較麻煩是排水問題，今年度會進行排水改善工程。環保局也會持續跟中央爭取補助，幫清潔隊場區進行優化改善。

程大維說，淡水清潔隊原本就希望優化資收場，這本來就在規劃項目內，1個月內會提出改善計畫。