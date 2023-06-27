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淡水沙崙危老重建動工 北台灣首例耐震標章建築

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區淡海路旁的海砂屋危樓拆除重建，未來會蓋一棟15層樓共有47戶的住宅建築，並且是北台灣第一座耐震標章住宅建築。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區淡海路旁的海砂屋危樓拆除重建，未來會蓋一棟15層樓共有47戶的住宅建築，並且是北台灣第一座耐震標章住宅建築。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓市民住的安心，今(27)日在新北市淡水區淡海路旁的海砂屋危樓，經過新北市政府都市更新處的輔導申請危老都更，也順利走完流程並且找到所有權人進行拆除重建，未來會蓋一棟15層樓共有47戶的住宅建築，並且是北台灣第一座耐震標章住宅建築。

新北市都更處副處長李擇仁表示，危老都更流程比較快速，而這一案也經過半年多的送件審議流程，同時也是淡水區首例動土的危老都更案，期盼能夠帶動周邊都更的加速進行。

富庭峰建設總經理林正豐表示，水悅日光不僅是淡水第一例的危老都更案，在這200多坪的土地上，未來更會蓋一棟15層樓共有47戶的住宅建築，並且這可是北台灣第一座耐震標章住宅建築，透過第三方耐震技師，從開工到完工都完整督導，不僅是讓原住戶免除過去住在危險建築的擔憂，更讓新加入的住戶有更安全的居住環境。

立委洪孟楷表示，透過危老都更讓居民有更安全的建築，同時在淡水也是交通發展的重要時間點，在淡江大橋過幾年完工後，今年底淡北道路也要動工，更讓淡水沙崙成為交通便利的居住地。

新北市議員陳偉杰也提到，市府都更處過去協助危老都更，讓水悅日光成為淡水動土首例，更能夠成為示範案例，帶動周邊還有許多想要都更的海砂屋等老舊建築，期盼能夠藉此帶給住戶便利也更安全的居住環境。

都更 淡水

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