汐止保長影音學堂開課 長者樂學手機記錄生活

為了讓長者學習善加利用手機記錄生活，由新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視主辦的「CH3里長OK影像製作營」，今(27)日下午在保長里活動中心開課，要透過老師的教導，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享給家人或是朋友。

影音課程由世新大學教授上課，觀天下同仁們在旁不時提供協助，學員們在台下聽得認真，不時跟著老師一起動作，從影片的長度調整、特效和加入字幕、音樂等等，學員們在老師的一步步帶領之下，逐漸做出了成果。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，希望里民能學習到如何透過手機製作短影音的影片，短影音是現在的潮流，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，為了回饋地方，觀天下有線電視特別舉辦了影音學堂，請來世新大學的老師實際教導長者、里長以及志工，希望讓大家多用手機記錄家鄉之美，推廣家鄉的美好。

汐止保長里長賴宗福表示，謝謝觀天下舉辦影音學堂，縮小長輩的數位落差，今天透過手機APP的製作，讓里民都學會很簡單的影片製作，相信未來里民們接觸數位的工具會更有興趣。