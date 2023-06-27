北市推都更5箭少1箭 地質敏感區是否鬆綁卡關

台北市府推都更5箭政策，包含可更新山坡地危險建物等，議會委員會今審議修正都市更新自治條例，針對是否刪除地質敏感區的文字，未達共識卡關，議員稱都更5箭少1箭。

台北市議會法規委員會審議台北市都市更新自治條例，其中1項修正內容有關北市府推動都更5箭政策，就是「法放寬」，內容為鬆綁山坡地危險建物可更新等內容。

國民黨北市議員王欣儀指出，北市府針對修正都市更新自治條例提到應保留地質敏感區的文字，但她提出修正內容是針對既有建築，因目前在山坡地建物多有老舊等狀況，應刪除文字。

她說，北市府設自治條例應符合時宜且要務實，針對山坡地建物改建，相關法令如地質法未規定限制開發，且北市府針對山坡地建物開發也有相關限制規定。

台灣民眾黨議員陳宥丞指出，山坡地附近基地，不管大小都須經安全評估審議，才能被允許開發，無法理解市府為何劃地自限，若評估危險，市府之後可宣布只要是中央劃定在地質質感區的土地都不允許開發。

無黨籍議員陳政忠說，其他議員建議修正內容是只針對有老舊等狀況的山坡地既有建物，且中央等單位針對地質敏感區都有設規定，建議北市都發局可評估考慮刪除。

市議會法規會委員會召集人、議員秦慧珠指出，蔣萬安推出都更5箭，目前審議修正都市更新自治條例涉及其中1箭，因議員與市府意見不同，要求再溝通，看來都更5箭其中1箭將無法成行。

議會法規會決議，台北市都市更新自治條例修正案先暫擱，預期至下會期才能續審。

北市都市更新處表示，考量山坡地具環境敏感、地質脆弱特殊自然條件，在氣候變遷影響，不宜過度開發影響坡地地質安全及整體景觀，因此秉持維護坡地安全、改善居住環境基礎，將持續與各界溝通，保障山坡地住戶居住權益及安全。

北市府在3月間宣布啟動都更5箭政策，包含「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，其中法放寬為推動公辦都更，也會積極檢討法令，助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新等法令，讓民間辦理重建更具彈性。