北市聯醫與新光醫院 創先啟動病歷交換平台

北市聯合醫院與新光醫院今辦記者會宣布，兩院率先啟動病歷資料交換平台， 將傳統、非結構化的病歷資料轉換為FHIR格式並加快交換速度，提升病患的照護品質。

北市聯醫與新光醫院今天宣布，創先病歷資料交換FHIR平台正式接通，相當於打通「任督二脈」。院方指出，台灣醫院電子病歷雖已普及化，然而院際間的資訊因格式不一、缺乏統一規範，導致病歷資訊難以交換。

院方舉例，一名72歲的病患今年5月中旬急性腦中風送入新光醫院急診，後續依病況轉普通病房並安排復健，經中風個管師評估符合急性後期整合照護計畫（PAC），介紹PAC復健內容及詢問家屬轉院PAC復健意願，家屬同意後聯絡北市聯醫陽明院區，評估符合收案轉院。

院方指出，病人轉院過程透過FHIR portal 平台，將傳統、非結構化的病歷資料轉換為FHIR格式並加快資料交換速度，病人家屬不需申請複製紙本病歷及影像光碟，病人在新光醫院的病歷資料即時交換，讓陽明院區事先了解狀況，達到更好的品質照顧。

新光醫院副院長葉建宏說，2014年至今已執行235例符合PAC轉院至陽明院區，新光醫院院長侯勝茂另外提供經費，請新光醫院主治醫師每週至少1次至陽明院區訪視及關懷病人，降低病人不安，而FHIRportal 平台建置後，新光醫院的主治醫師在訪視前，可先瞭解病人在陽明院區的治療情況，有助於訪視時的即時病況瞭解。

院方進一步說明，透過電子病歷資料交換後有無限合作的可能，尤其是跨院區及非同一醫療體系內，能整合與交換病歷資料，這是新光醫院創先與北市聯醫陽明院區合作，可以看到雙方醫院的即時狀態， 希望藉此提升醫療品質，達到跨院際與跨團隊的共同合作照護。