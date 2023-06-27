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淡水垃圾暫置場沒做排水設施挨批 環保局允先局部改善

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供

新北市淡水垃圾掩埋場早年未有完善垃圾處理規畫，造成垃圾、廢水流入海。雖然掩埋場2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除，議員鄭宇恩質疑，掩埋場現況為淡水清潔隊及垃圾暫置場，環保局卻沒為暫置場沒做防水層及排水設施，讓暫置場環境「雪上加霜」比民間資收場還糟糕。環保局說，目前地下水質監測無異常，並承諾將局部改善廠區環境。

淡水垃圾掩埋場位於下圭柔山鄰海岸處，1974年啟用，占地1.384公頃為簡易掩埋場。由於早年沒有完善垃圾規畫，垃圾盡數丟入坑洞中，垃圾汙染土壤廢水流入海、惡臭熏天。雖然掩埋場2001年關閉復育，但海岸經過20餘年陸續出現坡面裸露、崩塌現象，加上營建署開發淡水新市鎮，掩埋場被將劃設為二期海濱遊憩區，提出遷移可能。

營建署2018年委託新北環保局評估，報告提出三項結論，包括全部遷移、部分遷移及不遷移，其中全部遷移估計需移除56.5萬立方公尺量體、處理16萬7127公噸的可燃物，經費需8.79億；部分遷移則開挖15.3萬、處理4萬5257公噸可燃物，經費2.46億。由於現階段中央未有進一步動作，因此淡水清潔隊及垃圾暫置場借用，不料場內環境不佳，設施簡陋、露天存放垃圾、暫置垃圾直接和土壤接觸，持續傷害自然環境。

議員鄭宇恩批評，據一般廢棄物回收清除處理辦法，無論是一般廢棄物、資源回收貯存場的貯存設施，都應該要設置有「防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或設施」。鄭說她現勘發現，場內堆置廢棄床墊將近3層樓，大型廢棄物破碎過程也全露天處理，產生的粉塵碎屑隨風飄揚。

此外，暫置場未有完善的排水設施、垃圾下方和土壤並無阻隔，甚至坑內仍有大量垃圾，接觸過垃圾的汙水就直接進入土壤，環境比民間資收場還糟糕。鄭質疑，環保局自垃圾掩埋場封閉後，沒改善淡水掩埋場環境，讓暫置場環境「雪上加霜」，反而是持續對環境造成傷害。

環保局說，由於用地仍屬於海濱遊憩區，清潔隊廠區因不符用地使用，無法申請執照改建，因此已向中央建議，將原址及周邊公有土地長久需求土地，排除區段徵收範圍，保留供本局淡水清潔隊使用，並由環保局辦理變更為機關用地。

至於淡水掩埋場下方地下水情形，環保局說，2018年起開始進行地下水監測，目前監測數據並無發現異常。廠區環境維護部分，環保局也承諾將局部改善，並待營建署完成土地完成變更後，就會立即編列預算全面優化作業廠區。

另外，有關大型廢棄物彈簧床破碎粉塵問題，環保局將在破碎機四周架設圍網並灑水溼潤，抑制粉塵碎屑隨風飄揚。

新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供
新北市淡水垃圾掩埋場雖然2001年關閉復育，但至今20餘年垃圾並未清除。圖／鄭宇恩提供

淡水 廢棄物

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