都更條例修法府會無共識 蔣萬安「都更5箭」恐射不出

台北市議會法規委員會今審查「台北市都市更新自治條例」，針對放寬山坡地限制進行討論，實現台北市長蔣萬安「都更五箭」政策。但在開放地質敏感區等內容，議員認為應解除限制，都發局則說，不宜過度開發影響坡地地質安全及整體景觀。由於府會意見紛歧，法規會決議下會期續審，本會期確定無法通過修法。

蔣萬安拋出「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」都更五箭政策，為了放寬限制，市府討論都更單元及事業計畫全面開放併送、山坡地危險建物可更新等法令鬆綁。其中新增條文規定，未座落依地質法公告之地質敏感區，經迅行劃定更新地區，建物高度循都市計畫程序辦理，不受北市土地分區限制。

議員王欣儀認為，地質法沒有限制地質敏感區的開發行為，且現行也有把關機制，應該要刪除限制，如今的技術工法也可以排除許多問題，其他縣市法規也無相關限制，被劃定地質敏感區不代表不能開發。

北市都發局回應，建物本身和地質是2件事，劃定更新地區不代表就能夠在敏感區開發，還是要以房屋結構有沒有狀況來決定，且其他縣市過去在山坡地安全管制沒有台北市把關這麼嚴格，強調「今天沒災害不代表」明天沒有災害」，地質敏感區的開發限制應該要保留。

議員陳政忠表示，既有老舊建物或涉及危險的建物，一定會有涵蓋到地質敏感地區，若把再敏感區的危老建物排除，恐怕就達不到補救目的，應該要讓法規更清楚，希望都發局能好好考慮。

王欣儀則相當不滿地說，若依照市府邏輯，所有地質敏感地區都不能開發，這樣最安全，還反嗆「難道老舊建物現況不危險嗎？」。議員陳宥丞也批評，北市府不應該畫地自限，無論大基地還是小基地，開發就是會面臨風險。

由於市議會、北市府雙方沒有事，修正草案並未通過。法規會召集人秦慧珠表示，法案沒通過讓都更第二箭射不出去，市府應要加強溝通，把議員意見帶回府內好好研究。