淡北道路案又流標 新北擬7月再招標拚年底前開工

新北市政府表示，備受關注的淡北道路工程案今天2度開標，但因投標廠商家數不足而再度流標，將持續努力，希望趕在7月進行第3次招標，力拚今年開工為目標。

新北市政府工務局長祝惠美指出，淡北道路是雙北市民期盼已久的重大建設，新北市府先自籌編列預算發包工程，同步持續向中央爭取補助款。

她向中央社記者表示，今年2月初進行第1次招標，招標預算約新台幣40多億元，但因沒有廠商投標而流標；招標預算經公開徵求程序訪查市場行情後，第2次招標發包工程費調整為66億元，但因參與招標廠商不足法定3家而流標。

祝惠美說，由於第3次招標不限制要3家廠商投標，因此，在相關招標內容不變下縮短等標期，期盼於7月再辦理招標，只要有廠商投標就進入評選作業，市府仍以今年動工為目標，希望盡快提供淡水、北海岸地區及北投士林的民眾更便捷交通環境。

新北市政府新工處表示，為加速工程推動，包括都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果、樹木保護計畫、用地徵收等各項均已審查完成，一旦招標成功將可順利開工。