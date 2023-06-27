推廣台北友善城市 魏嘉瑩創作詞曲、Iku老師拍宣傳片

為提升台北市友善形象，商業處今邀集200家以上友善店家推萬元好友金、家電抽獎等導客活動，還邀歌手魏嘉瑩為友善店家譜寫詞曲打造主題曲，日本網紅Iku老師拍攝宣傳影片。台北市副市長林奕華表示，加入的商家除了可提供日韓英等外語服務，還有其他10多項友善項目，包括穆斯林友善、性別及無障礙友善等，提升臺北與店家形象。

林奕華表示，為營造台北市友善形象，使國內外遊客能感受到台北的優質服務，商業處持續招募英、日、韓外語友善、行動裝置充電、Free WiFi、無障礙友善、性別友善、便利支付、素食友善、穆斯林友善、友善廁所、公平貿易友善、哺（集）乳友善、月經友善及自行車友善，共15項友善服務之店家加入友善店家行列。

北市商業處統計，截至今日止，已有730家友善店家，共同促進友善城市的發展。林奕華介紹，今年以創意方式透過魏嘉瑩親自譜寫台北友善店家主題曲，更與網紅Iku老師共同拍攝外語友善宣傳影片，除了提升台北友善店家知名度及形象，更能吸引國內外旅客前來台北市遊玩消費。

商業處說明，「友我帶禮走」創意導客活動，邀集台北市200家以上友善店家共同提供超值優惠，並推出趣味心理測驗活動搭配萬元友好金機制，吸引民眾前往特約友善店家進行消費。即日起至8月14日，至官網玩趣味心理測驗，即可領取店家優惠券，還可抽200元友好金；活動期間持店家優惠券或友好金消費，可加碼抽萬元友好金、各式家電等總價值高達36萬元的大獎。

商業處也說，今年友善店家小旅行延續「台北友故事」主題，自6月10日至9月16日，共計7場次體驗小旅行，將帶領民眾走訪西門、中山、大稻埕、士林、萬華及民生社區等6處特色商圈，結合台北市各地商圈之特色、街區歷史、文化底蘊及台北友善店家特色，使民眾能在遊逛中深入感受台北的友善魅力。