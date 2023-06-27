北市敬老、愛心卡7月起可用於台鐵 台北需為起迄站之一

大台北地區計程車起程價4月起從70元調高至85元，台北市社會局因此將敬老與愛心悠遊卡補助從50點提高到65點。議員今在議會民政委員會關心使用範圍，社會局回應7月起將可在台鐵使用，額度30點，但起迄站之一必須是台北，新場館部分可望於下半年納入經國七海文化園區。

國民黨議員陳炳甫今在民政委員會提案，疫情關係造成通貨膨脹，連計程車起跳價也調漲，他認為敬老、愛心卡點數應符合現實社會狀況，希望從原先480點增加至550點，調幅也許可以不用到70點，但確實有調整需要，目前每月餘額相當多，不會造成市府額外支出，可以不影響財政下提升。

社會局長姚淑文說，敬老卡有5％使用者用罄點數，愛心卡則為7％，確實大部分人沒有用完，公車和捷運都沒有漲價，計程車條長，扣點額度則從50點提升到65點，是否需整體提升敬老、愛心卡點數將再研議。

議員李芳儒則關心使用範圍，姚淑文回應目前適用於北北基公車、雙北捷運、貓纜、淡海與安坑輕軌、YouBike和計程車等運具，機捷也有半票優惠，7月起將納入台鐵，額度30點，起迄站其一必須為台北。

她說明，長者搭乘台鐵本就有半票優惠，北市再額外補助30元，不過目前台鐵尚有花蓮、台東11個小站設備尚未建置完成，將儘速全線完成。新場館方面，預計下半年可望納入經國七海園區，系統尚在建置中。