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影／蔣萬安背三寶亮相 推北市孕產期車費補助8千元

攝影中心／ 記者林俊良即時報導
為了打造友善生養城市，體貼媽媽們的懷胎育兒辛苦，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」，出席記者會活動，和兩位出席活動的孕婦媽媽小聊育兒經。記者林俊良／攝影
為了打造友善生養城市，體貼媽媽們的懷胎育兒辛苦，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」，出席記者會活動，和兩位出席活動的孕婦媽媽小聊育兒經。記者林俊良／攝影

北市蔣萬安今天全程背著「三寶」他最小的兒子，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。

為了打造友善生養城市，體貼媽媽們的懷胎育兒辛苦，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，提供設籍於台北市懷孕婦女產前至產後6個月期間，補助8,000元乘車優惠，台北市政府與計程車隊合作提供優質接送服務，提供婦產期貼心乘車服務，也關心女身心健康。台北市長蔣萬安今（27）日於政策上路記者會上表示，台北市推出的「好孕2U、好禮40」乘車優惠補助，除了給予媽媽們好孕乘車補助外，更蘊含了4大好禮，分别為補助8000元全國最高、補助效期最長、申辦方式貼心及e化操作便利」，補助優惠從112年7月1日上路，將好孕祝福送給台北市每一位媽媽們。

台北市政府社會局27日舉辦「好孕2U、好禮4U」政策上路記者會，由市長蔣萬安親自揭曉政策內容，好孕2U(讀音:to you)專車服務蘊含著「給您好運具，讓您好孕氣」的意義。蔣萬安表示好孕2U專車補助，提供媽媽們懷孕8,000元乘車補助，單趟次最高補助250元，補助總額為全國最高，並且媽媽們從產檢到預產期後6個月內都可使用，除了定期產檢外，媽媽搭車購買備孕及嬰幼兒用品，或產後回診均可使用，優惠使用效期全國最長，讓孕產婦透過專案獲得更舒適的乘車服務。

台北市政府社會局27日舉辦「好孕2U、好禮4U」政策上路記者會，好孕2U(讀音:to you)專車服務蘊含著「給您好運具，讓您好孕氣」的意義，以優質運送服務加上乘車補助。記者林俊良／攝影
台北市政府社會局27日舉辦「好孕2U、好禮4U」政策上路記者會，好孕2U(讀音:to you)專車服務蘊含著「給您好運具，讓您好孕氣」的意義，以優質運送服務加上乘車補助。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右四）背著「三寶」，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。車隊代表及醫療院所代表一同舉行啟動儀式。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右四）背著「三寶」，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。車隊代表及醫療院所代表一同舉行啟動儀式。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」他最小的兒子，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」他最小的兒子，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天背著「三寶」，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天背著「三寶」，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。記者林俊良／攝影

蔣萬安 北市 孕婦

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