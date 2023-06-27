影／蔣萬安背三寶亮相 推北市孕產期車費補助8千元

台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」他最小的兒子，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效期最長、最e化的付費模式，7月1日上路。

為了打造友善生養城市，體貼媽媽們的懷胎育兒辛苦，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，提供設籍於台北市懷孕婦女產前至產後6個月期間，補助8,000元乘車優惠，台北市政府與計程車隊合作提供優質接送服務，提供婦產期貼心乘車服務，也關心女身心健康。台北市長蔣萬安今（27）日於政策上路記者會上表示，台北市推出的「好孕2U、好禮40」乘車優惠補助，除了給予媽媽們好孕乘車補助外，更蘊含了4大好禮，分别為補助8000元全國最高、補助效期最長、申辦方式貼心及e化操作便利」，補助優惠從112年7月1日上路，將好孕祝福送給台北市每一位媽媽們。