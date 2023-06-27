李四川：以後議員與市政有關記者會將派員出席

台北市副市長李四川日前因不派官員出席記者會與議會民眾黨團槓上，今天則臉書發文大和解，表示與民眾黨議員好好聊過，以後議員舉辦與市政有關的記者會都會派人去。

民眾黨台北市議會黨團日前舉行北藝相關記者會，李四川下令官員不得出席；民眾黨團批評李四川藐視議會應道歉，李四川則在臉書說：「我何必受這樣的鳥氣。」

李四川今天晚間則在臉書發表文章表示，已跟民眾黨團主任及議員張志豪、陳宥丞、林珍羽聊過，都了解彼此立場，市府也尊重議長裁示，日後議員所舉辦與市政有關記者會，市府會派員出席，促進府會溝通，一起為市民的福祉打拚。

張志豪底下留言，「原來新北和高雄是沒有首長出席議員記者會的慣例的。對話代替衝突、市政重於政治，川伯有做出榜樣」；林珍羽則回，「府會和諧；為民造福」。