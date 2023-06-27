新北實價登錄 隨走隨估 5數據查房價

新北地政局與民間公司合作，整合資訊，新增「隨走隨估」功能，以及「五大數據」房價趨勢，方便民眾可利用定位系統，掌握「價」及「量」，使房產資訊更透明。

地政局昨天與樂居科技、安富財經（好時價）等民間公司合作，宣布「新北好樂-實價登錄再升級」。樂居科技創辦人李奕農、好時價副總經理鄧筱蓉簡報，說明新增內容。

地政局長汪禮國指出，新北不動產愛連網（I-Land）為各項地政資料及跨局處圖資的一站式查詢服務網，與好時價合作提供「隨走隨估」的功能，民眾到哪裡都可以用手機或電腦定位與設定條件，可查詢住宅市場即時且合理的房地、車位價格區間、房貸還款年限以及額度。

汪禮國說明，日前也與樂居簽訂合作備忘錄，包含樂居提供新北市市場面五大數據：「新建案推案量分析」、「新建案交易量分析」、「二手市場待售量」、「二手市場委售比」、「二手市場委成比」，並整理成趨勢圖；二是加強樂居與愛連網的網站串聯性，民眾在社區行情查詢功能項下點選「銷控表模式」，可透過視覺化、立體化歸類統整實價登錄資料。