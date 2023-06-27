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北環段CF680A標出 9月開工

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導

捷運環狀線北環段CF680A標流標5次，昨終於決標，預計9月開工。環狀線北環段在新北3個區段標全標出，各區段將同時施工。地方盼雙北合作盡早動工，讓市民享受捷運便利。

北環段CF680A區段標由工信工程股份有限公司得標，橫跨新莊、五股、蘆洲地區，由環狀線第一階段新北產業園區站起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後，以高架轉入地下，並沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站，後續銜接北環段CF680B區段標。

捷運局表示，北環段路線可與機場捷運線、蘆洲線徐匯中學站及規畫中的五泰輕軌F01站銜接轉乘，將大幅提升市民搭乘捷運之便利性，串聯新莊、五股及三蘆地區的居民。

捷運局長李政安說，北環線有6個區段標，其中3個區段標在新北，北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，加上昨天決標的CF680A，北環段新北境內將全面施工。此外，南環線在新北境內CF670區段標（大坪林文山段）預計7月12日開標，如順利決標，新北境內南北環線工程將全面啟動。

捷運局表示，南北環線全長20.7公里、18座車站，新北境內8.2公里，北環線6座車站、南環線1座車站，南北環線完工後與營運中的新北環狀線第一階段銜接，完成捷運三環六線中第一環，供沿線新店、中和、板橋、新莊、五股、三重及蘆洲等民眾使用。

民進黨市議員顏蔚慈說，CF680A段經過5次流標總算發包出去，期待雙北市府能更有效的協調，且公開施工資訊，降低交通黑暗期對新北市民的衝擊。

國民黨市議員戴湘儀指出，樂見在雙北市府努力下決標，新北市府極推動包含副都心、頭前、塭仔圳等重劃區建設，也要確保新莊地區交通路網的完善。

機場捷運 捷運環狀線

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