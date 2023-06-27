聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北修法 24小時取締噪音車輛

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新北市環保局昨宣布修正噪音管制區禁止行為及噪音管制區畫分公告規範，噪音車輛管制時段將從夜間8小時改為24小時。圖／新北市環保局提供
新北市環保局昨宣布修正噪音管制區禁止行為及噪音管制區畫分公告規範，噪音車輛管制時段將從夜間8小時改為24小時。圖／新北市環保局提供

新北市環保局昨天宣布修正「新北市噪音管制區禁止行為及噪音管制區畫分公告規範」，預計7月18日公告實施，噪音車輛管制時段將從夜間8小時改為全天24小時。

去年新北公害陳情案件共3萬7184件，其中噪音陳情案件約占57%，以營建工程、擴音設備如卡拉ok噪音為主。另外，環保署噪音車檢舉網新北市相關案件，有60%檢舉改裝車噪音。這次修正公告內容將可全天候取締改裝排氣管車輛；禁止所有未經核准的夜間施工作業等。

環保局說明，噪音車管制部分，新北市自2017年即公告夜間管制時段（晚上10點至翌日上午6點），禁止車輛使用非合法改裝排氣管，和警方聯合夜攔開罰，截至去年止告發3萬6000件，平均每年6000件。如今改為全天取締，依噪音管制法可處3000元至3萬元罰鍰，累犯者可按次處罰。

針對營建工程施工作業規範，除有緊急危難、公共安全原因或經主管機關核准外工程，全面禁止平日晚上10時至隔日上午8時、假日中午12時至下午2時及晚上8時至隔日上午8時營建工程施作。施工者應採行適當噪音防制措施，例如隔音布、消音屋、防振襯墊、隔音罩等設施或其他具有減音功能的措施。

環保局補充，修法還加嚴新北全市學校周邊的噪音管制標準，將由第三類噪音管制區提升到第二類管制區，降低噪音干擾學生學習與教師授課。對部分有產業及交通發展需求土地類別，如大眾捷運系統的道路、軌道及專用路線（含沿線車站設施）、捷運機廠用地或為促進產業發展設置的部分產業專區等，則由第三類降低至第四類。

民進黨市議員戴瑋姍質疑，市府修法立意良善，但市府過去夜間執法效率就不是很好，不是抓不到夜間噪音車就是攔查效果不彰，要避免修法淪為「雷聲大、雨點小」的宣示性效果。國民黨議員葉元之說，目前取締的方式還是有問題，難以抓到所有噪音車輛，希望可以在這方面「持續突破」。

噪音 議員

延伸閱讀

新北女嬰遭悶死案 庭庭媽今赴監院陳情要新北市府檢討

非認證改管車輛、夜間施工噪音 新北7月18日起全面取締

新北捷運環狀線「新莊至蘆洲」段標出 預計9月開工

幼教總會稱餵藥案屬烏龍事件 新北：尊重

相關新聞

宋楚瑜說明後 華銀宿舍再登歷史建築

華南銀行所屬的台北市濟南路3段50號建築曾是省長的台北官邸，曾3度被列為歷史建築，都因華銀提起訴願或行政訴訟後撤銷，北市...

友善視障者 台北好行App再升級

北市府為了構建友善無障礙交通環境，2021年優化「台北好行App」並擇1處路口試辦自動觸發有聲號誌，2022年新增14條...

7月出訪新加坡 蔣萬安交流4面向

台北市長蔣萬安上任滿半年，確定7月5日至8日出訪新加坡，將針對交通、都市發展、環保永續、智慧城市四個面向進行參訪，至於會...

北環段CF680A標出 9月開工

捷運環狀線北環段CF680A標流標5次，昨終於決標，預計9月開工。環狀線北環段在新北3個區段標全標出，各區段將同時施工。...

新北修法 24小時取締噪音車輛

新北市環保局昨天宣布修正「新北市噪音管制區禁止行為及噪音管制區畫分公告規範」，預計7月18日公告實施，噪音車輛管制時段將...

新北實價登錄 隨走隨估 5數據查房價

新北地政局與民間公司合作，整合資訊，新增「隨走隨估」功能，以及「五大數據」房價趨勢，方便民眾可利用定位系統，掌握「價」及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦