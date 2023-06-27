新北修法 24小時取締噪音車輛

新北市環保局昨天宣布修正「新北市噪音管制區禁止行為及噪音管制區畫分公告規範」，預計7月18日公告實施，噪音車輛管制時段將從夜間8小時改為全天24小時。

去年新北公害陳情案件共3萬7184件，其中噪音陳情案件約占57%，以營建工程、擴音設備如卡拉ok噪音為主。另外，環保署噪音車檢舉網新北市相關案件，有60%檢舉改裝車噪音。這次修正公告內容將可全天候取締改裝排氣管車輛；禁止所有未經核准的夜間施工作業等。

環保局說明，噪音車管制部分，新北市自2017年即公告夜間管制時段（晚上10點至翌日上午6點），禁止車輛使用非合法改裝排氣管，和警方聯合夜攔開罰，截至去年止告發3萬6000件，平均每年6000件。如今改為全天取締，依噪音管制法可處3000元至3萬元罰鍰，累犯者可按次處罰。

針對營建工程施工作業規範，除有緊急危難、公共安全原因或經主管機關核准外工程，全面禁止平日晚上10時至隔日上午8時、假日中午12時至下午2時及晚上8時至隔日上午8時營建工程施作。施工者應採行適當噪音防制措施，例如隔音布、消音屋、防振襯墊、隔音罩等設施或其他具有減音功能的措施。

環保局補充，修法還加嚴新北全市學校周邊的噪音管制標準，將由第三類噪音管制區提升到第二類管制區，降低噪音干擾學生學習與教師授課。對部分有產業及交通發展需求土地類別，如大眾捷運系統的道路、軌道及專用路線（含沿線車站設施）、捷運機廠用地或為促進產業發展設置的部分產業專區等，則由第三類降低至第四類。

民進黨市議員戴瑋姍質疑，市府修法立意良善，但市府過去夜間執法效率就不是很好，不是抓不到夜間噪音車就是攔查效果不彰，要避免修法淪為「雷聲大、雨點小」的宣示性效果。國民黨議員葉元之說，目前取締的方式還是有問題，難以抓到所有噪音車輛，希望可以在這方面「持續突破」。